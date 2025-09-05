Manca sempre meno all’inizio della venticinquesima edizione di Amici. Il talent tornerà in onda domenica 21 settembre, ma la prima puntata sarà registrata con qualche giorno d’anticipo. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prime riprese della nuova stagione sono previste per giovedì 18 settembre, giornata in cui potrebbero trapelare anche i nomi degli allievi della classe 2025/26, tra cui gli ex Alessio e Dandy.

La data d'inizio delle riprese

Qualche giorno fa è trapelata la notizia che la nuova edizione di Amici andrà in onda dal 21 settembre, con una settimana d'anticipo rispetto al previsto.

In queste ore, sul web si è diffusa la data in cui si svolgeranno le riprese della prima puntata, quella nel corso della quale sarà formata la classe 2025/26.

Secondo quanto ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, la prima registrazione del talent è fissata per giovedì 18 settembre: salvo cambi di programma dell'ultima ora, i professori e gli aspiranti allievi si ritroveranno in studio tra tre settimane per partecipare all'appuntamento, che sarà trasmesso su Canale 5 la domenica successiva.

Il possibile ritorno di due ballerini

Sempre in queste ore, sul web si sta parlando di due ragazzi che hanno partecipato alla scorsa edizione di Amici, ma che si sono dovuti ritirare per infortunio.

Secondo quanto si legge in rete, quando mancano tre settimane alla prima registrazione, i ballerini Alessio e Dandy potrebbero far parte della classe 2025/26: come è capitato in passato a Mattia Zenzola e ad Andreas Muller, anche i due giovani potrebbero riottenere la maglia da titolari dopo aver superato la fase dei casting.

Solo leggendo le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese del 18 settembre si scoprirà se i professori decideranno di dare un'altra possibilità ai danzatori che meno di un anno fa hanno dovuto interrompere l'avventura nella scuola per motivi di salute.

La sostituzione di Deborah Lettieri

A ridosso della messa in onda della prima puntata, verranno ufficializzati i sei professori di Amici 25.

Da più di un mese, però, sul web si dice che nella commissione interna ci dovrebbe essere solo una sostituzione: Deborah Lettieri dovrebbe lasciare il posto a Veronica Peparini, che è già stata insegnante del talent per circa un decennio e quindi per lei sarebbe un ritorno a casa.

Tra tre settimane, inoltre, trapeleranno i nomi dei ragazzi che entreranno nella nuova classe, ovvero i cantanti e i ballerini che prenderanno il posto dei beniamini della passata edizione, dal vincitore della categoria canto TrigNO ai danzatori che hanno conquistato il pubblico e la giuria Daniele, Alessia, Chiara e Francesco.