L'attesa dei fan di Amici è finita: giovedì 25 settembre si registrerà la prima puntata della nuova edizione, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima. Nel cast della stagione 2025/2026 del talent ci saranno alcune novità, a partire dall'ingresso di tre ex allievi nel corpo di ballo: come riporta una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano poche ore fa, Alessia, Francesco e Chiara saranno professionisti già a partire dal pomeridiano.

Lo spoiler prima delle riprese di inizio stagione

Sono passati diversi mesi dalla fine dell'edizione di Amici che è stata vinta da Daniele, ma i fan ricorderanno che quel giorno Maria De Filippi ha offerto un posto tra i professionisti a tre ballerini.

La latinista Alessia, ad esempio, ha risposto di "sì" già durante la diretta della finale, mentre Chiara e Francesco si sono presi del tempo per riflettere su quale delle tante proposte di lavoro che gli sono arrivate avrebbero accettato.

Terminata l'estate e gli stage che li hanno portati in giro per l'Italia, i tre ex allievi della scuola si starebbero preparando a debuttare nel corpo di ballo del programma al quale hanno partecipato solo un anno fa.

"Oggi prima registrazione di Amici, e ti anticipo che insieme ad Alessia ci saranno anche Chiara e Francesco come professionisti", si legge in una segnalazione che Deianira Marzano ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram il 25 settembre.

Una sola novità tra i professori

Le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione di Amici del 25 settembre, faranno chiarezza sia sui ragazzi che formeranno la nuova classe che sui professionisti che li affiancheranno nelle coreografie già a partire dalla prossima settimana.

Da più di un mese, inoltre, i fan sanno che Deborah Lettieri non sarebbe stata riconfermata nella commissione di danza, e che al suo posto ci dovrebbe essere Veronica Peparini: anche su questa novità, si saprà qualcosa in più alla fine delle riprese della prima puntata.

Non dovrebbero esserci cambiamenti tra gli insegnanti di canto: Lorella Cuccarini ha già svelato che sarà docente per il quarto anno consecutivo, e al suo fianco dovrebbero esserci ancora Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il passaggio di testimone con i nuovi titolari

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, ben tre allievi dell'ultima edizione di Amici sono nel cast fisso della stagione che esordirà su Canale 5 il 28 settembre.

Nel corso della prima puntata, dunque, ci dovrebbe essere una specie di passaggio di testimone tra i ragazzi che hanno studiato nella scuola l'anno scorso e quelli che conquisteranno la maglia da titolare dopo un'estate di casting.

In studio ci dovrebbe essere anche l'ultimo vincitore Daniele per un in bocca al lupo speciale ai nuovi arrivati.