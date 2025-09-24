A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione di Amici, Anna Pettinelli è incappata in un piccolo incidente. Come ha raccontato lei stessa su Instagram, la professoressa della scuola si è slogata una caviglia mentre passeggiava con un paio di scarpe da ginnastica. Quest'infortunio, però, non dovrebbe compromettere la presenza dell'insegnante in studio giovedì 25 settembre, quando si registrerà la prima puntata del talent dopo le vacanze.

Il racconto della docente su Instagram

La scuola di Amici sta per riaprire i battenti, e i fan non vedono l'ora di scoprire chi saranno gli allievi della classe 2025/2026.

A poco più di 24 ore di distanza dalla registrazione della prima puntata (prevista per giovedì 25 settembre), Anna Pettinelli ha spiazzato tutti sfoggiando una vistosa fasciatura al piede sinistro.

La professoressa di canto del talent, inoltre, ha raccontato di essersi slogata una caviglia in maniera piuttosto singolare: "Voi direte, ti sei fatta male mentre indossavi i tacchi? No, io portavo le scarpe da ginnastica".

La collega di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini, però, è già tornata al lavoro: in queste ore la donna ha condotto una nuova puntata del suo programma radiofonico, mentre domani dovrebbe essere regolarmente in studio per scegliere i componenti della sua squadra al pomeridiano.

Cinque riconferme e una sostituzione tra i professori

Il cast della 25esima edizione di Amici verrà ufficializzato all'inizio della registrazione di giovedì, ma da settimane si sa che Maria De Filippi ha cambiato poco rispetto alla passata stagione.

La commissione di canto è stata riconfermata al cento per cento (Zerbi-Cuccarini-Pettinelli), mentre in quella di ballo c'è stata una sola sostituzione.

Da fine settembre a maggio, infatti, Alessandra Celentano e Emanuel Lo saranno affiancati da Veronica Peparini, che prenderà il posto di Deborah Lettieri.

Per la coreografa di origini romane, sarà un ritorno a casa dopo qualche anno d'assenza e tanti talenti scoperti, a partire dal futuro marito Andreas Muller.

Quattro aspiranti alunni già noti

Le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione di Amici del 25 settembre, riguarderanno soprattutto l'identità di tutti i ragazzi che otterranno la maglia da titolare.

Da qualche giorno, però, sul web stanno circolando i nomi di quattro aspiranti allievi della categoria canto: stando a quello che si vocifera in rete, Michelle Cavallaro (seguitissima su TikTok ed ex protagonista de Il collegio), Plasma 8003, Matteo Della Vecchia e Kora avrebbero buone possibilità di entrare nella scuola, ma l'ultima parola sarà dei professori.