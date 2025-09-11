Brutta notizia per i fan di Amici: la nuova edizione, la 25esima, non debutterà il 21 settembre come si è detto e scritto in questo periodo. Come riporta la pagina X di Amici news, il talent non compare più nel palinsesto di Publitalia della penultima domenica del mese in corso. Al momento, infatti, la prima registrazione della stagione è fissata per giovedì 25 settembre, quindi molto probabilmente il programma tornerà in onda il 28.

Cambio di programmazione per il talent

Quando inizia la nuova edizione di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da mesi, e forse in queste ore hanno ricevuto una risposta dai palinsesti di Publitalia.

Ad oggi, 11 settembre, il talent condotto da Maria De Filippi non compare nella lista delle trasmissioni che andranno in onda domenica 21 settembre, quindi il suo esordio su Canale 5 sarebbe rinviato almeno di una settimana.

Sui social, inoltre, si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale la prima registrazione della 25esima stagione ci sarà giovedì 25 settembre (non il 18 come si è vociferato fino a poche ore fa), quindi è molto probabile che poi verrà trasmessa la domenica successiva, ovvero il 28.

Dal palinsesto #Publitalia sparisce la voce #Amici25 a partire dal 21 Settembre.



Da quello che sappiamo noi, notizia dell’ultimo minuto, la prima registrazione rimane sempre fissata per il 25 settembre. — AMICI NEWS (@amicii_news) September 11, 2025

In arrivo una nuova classe

Salvo ulteriori cambi di programma, la classe 2025/26 di Amici dovrebbe formarsi nel corso della registrazione del 25 settembre, ma il pubblico vedrà tutto domenica 28 a partire dalle ore 14.

L'ultima puntata del talent è andata in onda a metà maggio, quindi i fan sono curiosissimi di scoprire chi otterrà la maglia da titolare tra i tantissimi ragazzi che hanno partecipato ai casting durante l'estate.

I sei professori sceglieranno i cantanti e i ballerini che reputeranno più meritevoli tra i migliaia che hanno fatto il provino, e tra loro potrebbero esserci anche gli ex Alessio e Dandy, che qualche mese fa si sono ritirati per infortunio ma potrebbero avere un'altra possibilità.

Il ritorno del vincitore in studio

Il meccanismo di Amici prevede che il vincitore dell'ultima edizione torni in studio per fare l'in bocca al lupo ai ragazzi che comporranno la nuova classe.

Quest'anno, dunque, toccherà a Daniele accogliere i talenti che hanno brillato ai casting e che hanno convinto i professori a prenderli nei loro team.

Il giovane ballerino ha sbaragliato la concorrenza nella finale che è andata in onda a metà maggio, quella che l'ha visto trionfare davanti a TrigNO (vincitore della categoria canto) al televoto.

La scuola più famosa d'Italia sta per riaprire i battenti, ma i fan dovranno avere ancora un altro po' di pazienza: prima della fine di settembre, comunque, il talent dovrebbe tornare a fare compagnia al pubblico che lo guarda da più di 25 anni con grande affetto.