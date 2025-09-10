Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Amici, per questo sui social e in televisione sta passando il promo che anticipa l'imminente riapertura della scuola più famosa d'Italia. Alcuni attenti fan, però, si sono accorti dell'esclusione di TrigNO dal video che preannuncia l'arrivo di nuovi allievi: in questo breve filmato, infatti, si vede più volte il ballerino Daniele, mentre è totalmente assente il vincitore della categoria canto della passata stagione del talent.

Il dettaglio che non è passato inosservato

La 25esima edizione di Amici è alle porte: la prima puntata andrà in onda il 21 settembre, ma sarà registrata il giovedì precedente.

In vista dell'imminente debutto, sui social è stato pubblicato il promo della nuova stagione con le immagini di alcuni allievi che hanno studiato nella scuola fino a pochi mesi fa.

Tra i fan del talent, però, c'è chi non si è lasciato sfuggire l'assenza di TrigNO in questo filmato che anticipa il ritorno del programma su Canale 5: il vincitore della categoria canto di Amici 24, infatti, non è presente nella pubblicità della nuova edizione.

Si sta per formare la classe di #Amici25! Chi saranno i nuovi allievi? Vi aspettiamo a Settembre su Canale 5 🤩✨ pic.twitter.com/2YTTWJT5lI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 9, 2025

Nelle immagini che sono state inserite nel promo in questione, si vedono nitidamente Daniele e Chiara, mentre si intuisce la presenza di Nicolò, Chiamamifaro e Diego Lazzari da alcuni dettagli come l'abbigliamento o la capigliatura.

Le proteste su X

Chi si è accorto dell'esclusione di TrigNO dal promo di Amici 25, non ha perso tempo a lamentarsene sui social.

"Immagina non mettere nella pubblicità della nuova edizione chi ti ha salvato quella precedente", "Lui è stato il main character, l'icona dell'anno scorso", "Una vergogna", "Boh", "Per me è solo una buffonata", si legge su X in queste ore.

I sostenitori del cantante non hanno gradito la scelta di non includerlo nel gruppo degli allievi più importanti della passata stagione, anche perché ha vinto la categoria canto e se lo sarebbe meritato.

Poche settimane al via

Il 21 settembre inizierà una nuova edizione di Amici, e molto probabilmente il pubblico metterà da parte gli allievi dell'anno scorso e si affezionerà ai cantanti e ai ballerini della classe 2025/26.

Per tutta l'estate si sono svolti i casting per i talenti che aspirano a conquistare una maglia da titolare, ma l'ultima parola sarà dei professori.

Stando a quello che si dice sul web, l'unico volto nuovo nella commissione dovrebbe essere quello di Veronica Peparini: anche se manca ancora l'ufficialità, dovrebbe essere la coreografa romana a prendere il posto di Deborah Lettieri al fianco di Alessandra Celentano e Emanuel Lo, entrambi riconfermati come insegnanti di danza della scuola.