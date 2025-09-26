Domenica 28 settembre, a partire dalle 14 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2025/26 di Amici. Le riprese del talent show condotto da Maria De Filippi si sono svolte a Roma nel pomeriggio del 25 settembre. Secondo le anticipazioni di Superguida TV, durante l'esibizione di Riccardo si verificherà un imprevisto che lo costringerà a cantare due volte. Intanto, Alessio, che nella scorsa edizione aveva dovuto abbandonare il programma, tornerà come alunno anche quest'anno. Faranno ritorno anche Daniele Doria, per consegnare la coppa, e Irama, che sarà tra gli ospiti.

Riccardo costretto a esibirsi due volte

Domenica 28 settembre saranno svelati i nomi degli alunni ammessi alla scuola di Amici. La classe sarà composta da 18 banchi, destinati a ballerini e cantanti. Come promesso da Maria De Filippi nella scorsa edizione, ci sarà un ritorno atteso: Alessio sarà tra i ballerini, dopo aver lasciato il programma l’anno precedente a causa di un infortunio. I candidati si esibiranno davanti agli ospiti della puntata per conquistare un banco e ottenere almeno un voto favorevole da uno dei professori della propria categoria. Durante l’esibizione di Riccardo, che interpreterà il brano 'Ci vorrebbe il mare', si verificherà un imprevisto: Anna Pettinelli abbasserà la leva mentre Rudy Zerbi la rialzerà, mandando in tilt il sistema.

Per risolvere il problema tecnico, Maria De Filippi deciderà di far cantare Riccardo una seconda volta. Il cantante riuscirà a conquistare il pubblico, che si alzerà in piedi per applaudirlo, e Rudy Zerbi lo vorrà immediatamente nella sua squadra.

Alessio torna ad Amici dopo l'infortunio

Alessio, concorrente della scorsa edizione costretto al ritiro per un infortunio al piede, sarà uno dei ballerini della scuola. Tra gli ospiti della puntata torneranno Daniele Doria, vincitore della precedente edizione, che consegnerà la coppa, e Irama. Non mancherà Francesco Fasano, ballerino della stagione 2024/25 e allievo di Alessandra Celentano, che si esibirà. In studio sarà presente anche Simona Ventura come ospite.

Daniele ha vinto l'edizione 2024/25 di Amici

La serata conclusiva di Amici 2024/25, trasmessa il 18 maggio su Canale 5, ha regalato al pubblico momenti intensi e imprevedibili in diretta. A brillare sul palco è stato Daniele Doria, ballerino del team di Alessandra Celentano, che ha conquistato il titolo di vincitore assoluto della stagione. Oltre al trionfo nella categoria danza, Daniele ha ricevuto un importante riconoscimento economico sotto forma di gettoni d’oro per un valore di 150.000 euro. Nel canto, a imporsi è stato TrigNO, allievo di Anna Pettinelli, che ha saputo distinguersi per originalità e presenza scenica, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi durante il percorso dell'allievo. Alessio, uno dei ballerini favoriti per la vittoria, ha dovuto affrontare un infortunio poco prima del termine del programma, che ha compromesso la sua partecipazione alla fase finale. Maria De Filippi aveva confortato il ragazzo, promettendogli un banco per la stagione successiva del talent show.