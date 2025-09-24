Giovedì 25 settembre inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Amici, ma l'attenzione di molti fan è stata catturata da un video che Giulia Stabile ha postato su Instagram. La ballerina professionista del talent, infatti, ha deciso di rispondere a tono a tutte quelle persone che criticherebbero il suo corpo quasi quotidianamente: la giovane si è lamentata delle parole che gli hater le scriverebbero sui social, in particolare sotto ai video di esibizioni sui tacchi.

Le parole di Giulia sui social

La 25^ edizione di Amici è alle porte e i fan non vedono l'ora di scoprire le scelte che faranno i professori nella prima puntata (registrata il 25 settembre e trasmessa in tv domenica 28).

A poche ore dalle prime riprese della nuova stagione, però, Giulia Stabile ha attirato l'attenzione di molti utenti con uno sfogo piuttosto duro.

Stanca di essere giudicata per il suo aspetto fisico, la ballerina ha detto su Instagram: "Stavo facendo un giro tra i commenti dei miei post in cui ballo sui tacchi, quindi dove si vede di più il mio corpo, e mi viene criticato costantemente. Questa cosa non si fa, nessuno si può permettere di commentare i corpi degli altri. Non è facile convivere con il proprio corpo, quindi siete grandissimi maleducati nel farlo".

Lei è sempre troppo educata e pacata anche davanti alla maleducazione e alla cattiveria della gente che senza nessun motivo scrive commenti, sapendo consapevolmente di ferire, e comunque sceglie di farlo.

Le direi "fregatene" ma è difficile.

Nel mentre🫂 pic.twitter.com/h6IPVUfVDR — Fede ☁️🌈✈️ (@GiuGiuSanto) September 24, 2025

Il supporto degli utenti di X

Le parole di Giulia hanno toccato molti fan, gli stessi che hanno deciso di esporsi per difenderla dalle critiche che riceverebbe dagli hater quasi ogni giorno.

"Lei è sempre troppo educata davanti alla cattiveria della gente", "Le persone dovrebbero smetterla, feriscono e non se ne rendono conto", "Mi dispiace troppo per lei", "La maggior parte degli insulti arrivano dalle donne, è assurda questa cosa", "Io non sarei stata educata come lei", "Ha fatto bene, basta tacere davanti alla cattiveria", "Questi hater non hanno l'intelligenza per capire", "Lei riceve bodyshaming da tempo, e se ha parlato è perché non ne può più", "Solo applausi per Giulia", si legge su X da quando la ballerina di Amici si è sfogata contro chi offenderebbe il suo aspetto fisico.

Al via una nuova edizione

Salvo colpi di scena, Giulia Stabile dovrebbe essere ancora nel corpo di ballo di Amici: le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione del 25 settembre, però, fanno chiarezza sia su questo che sulla chiacchierata sostituzione di Deborah Lettieri con Veronica Peparini.

Giovedì prossimo, inoltre, si formerà la classe 2025/2026 e saranno gli insegnanti a scegliere i cantanti e i ballerini che cominceranno a studiare nella scuola con l'obiettivo di approdare alla fase serale, in partenza verso la seconda metà di marzo.