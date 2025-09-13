Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori del loro primogenito. Nella serata di venerdì 12 settembre, il deejay avrebbe dovuto suonare a un evento in programma a Vieste, ma ha dovuto saltare l'appuntamento, parlando di un'"assenza per cause di forza maggiore". Lo staff del locale dove avrebbe dovuto suonare Damante ha parlato di un "lieto evento".

Damante-Visari: Deianira Marzano conferma il lieto evento

Nella giornata di venerdì 12 settembre, è nato il primogenito di Andrea Damante ed Elisa Visari.

Nel pomeriggio di ieri, il locale dove avrebbe dovuto suonare il deejay veronese ha annunciato il forfait dell'artista: "Il nostro ospite non potrà essere presente.

Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale". A seguire lo stesso Damante ha pubblicato una stories sul proprio account Instagram, anche se poi l'ha cancellata, in cui annunciava che non poteva essere presente: "Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo".

A confermare la nascita del bambino è stata anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, dopo aver ricevuto da un utente una foto con un fiocco blu attaccato alla porta della camera dell'ospedale.

Le parole della coppia

Era aprile 2025, quando Elisa Visari su Instagram aveva annunciato di essere in dolce attesa del suo primogenito, frutto della relazione con Andrea Damante.

La ragazza aveva spiegato di aver aspettato quattro mesi per comunicare il lieto evento: "È difficile tenere il segreto, ma in principio volevo tenere la notizia per noi". Poi Visari aveva rivelato ai suoi follower di aspettare un "mini Dama" e di avere già iniziato gli acquisti per il neonato. Per quanto riguarda il nome invece, la coppia aveva precisato di essere ancora indecisa.

Il percorso sentimentale di Damante

Andrea Damante si è fatto conoscere per la partecipazione a Uomini e Donne in veste di tronista: decise di uscire dal programma scegliendo Giulia De Lellis. I due furono protagonisti di una relazione piuttosto tormentata, a causa dei ripetuti tradimenti da parte del deejay. Una volta chiusa la storia definitivamente Damante intraprese una storia con Elisa Visari: anche in questo caso la storia ha vissuto alti e bassi, ma da tempo i due hanno trovato un nuovo equilibrio.

Anche Giulia De Lellis ha ritrovato la serenità, prima con Carlo Beretta e ora con Tony Effe, con cui recentemente è in dolce attesa di una bambina.