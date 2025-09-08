Le anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello 2025 prevedono l'assenza di Alfonso Signorini alla conduzione.

Il giornalista, che ha guidato le ultime edizioni, sarà sostituito da Simona Ventura, che torna alla tv commerciale dopo una parentesi di alcuni anni in Rai.

Tra le novità di questa edizione spicca anche l'esclusione dal cast di personaggi famosi e dei volti noti dei social: si punterà solo sulla presenza di concorrenti nip selezionati tramite casting.

Quali sono le novità del Grande Fratello 2025: le prime anticipazioni

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2025 andrà in onda lunedì 29 settembre in prime time su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che per il reality show di Canale 5 ci sarà un ritorno alle origini, dato che non ci sarà spazio per la presenza di persone famose nel cast.

I Vip non saranno i protagonisti di questa edizione, così come non ci saranno influencer e personaggi dal mondo social.

Il programma punterà solo sulla presenza di persone sconosciute al grande pubblico, scelte attraverso i casting che sono stati svolti nel corso dell'estate sia online che nelle più importanti città d'Italia.

Fuori Alfonso Signorini dalla conduzione del Grande Fratello 2025

Un'altra importante novità riguarderà la conduzione della nuova edizione del Grande Fratello: non sarà più affidata ad Alfonso Signorini, così come è accaduto nel corso delle ultime edizioni.

Mediaset ha scelto di attuare un cambiamento e, da settembre, il reality show passerà nelle mani di Simona Ventura, rientrata ufficialmente a Mediaset.

Per questa edizione si è scelto di ridurre al massimo anche le sorprese che i concorrenti riceveranno dall'esterno nel corso della permanenza nella casa, così come non ci sarà più l'angolo social in studio. In questo modo, i protagonisti del GF non verranno influenzati da ciò che pensano gli spettatori da casa.

Gli ascolti dell'ultima edizione del GF su Canale 5

Lo scorso anno, il Grande Fratello ha avuto nuovamente una durata record nella fascia serale, con tanto di doppia puntata settimanale trasmessa per più settimane.

Il reality show aveva ottenuto una media di oltre 2,2 milioni di spettatori complessivi, pari a uno share del 16,50%.

Numeri positivi che, tuttavia, hanno subito un sostanziale calo con i raddoppi serali: diverse puntate sono crollate sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori, fermandosi al 12-13%.