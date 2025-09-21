Le anticipazioni sulla seconda puntata di Balene – Amiche per sempre, in onda domenica 28 settembre su Rai 1, rivelano che Evelina continuerà a indagare e inizierà a nutrire seri sospetti su Fosco per la morte dell'amica Adriana.

Intanto, ricomparirà il computer della donna scomparsa, mentre sparirà il video registrato pochi giorni prima del decesso, in cui Adriana appariva spensierata e serena al fianco di un uomo misterioso.

Evelina dubita su Fosco: anticipazioni Balene – Amiche per sempre di domenica 28 settembre

Evelina si mostrerà decisa e pronta a tutto pur di riuscire a far luce sul mistero legato alla morte della sua amica Adriana e continuerà a nutrire sospetti su Fosco.

La donna deciderà di recarsi presso l'associazione Sos Balene per cercare di avere ulteriori dettagli in merito e, grazie ad alcune testimonianze, scoprirà che Fosco, dopo la rottura con Adriana, aveva già intrapreso una nuova storia d’amore alla luce del sole con un'altra donna.

Intanto, come se non bastasse, in Accademia la professoressa dovrà gestire il rapporto con Riccardo: cercherà di evitarlo in tutti i modi così da non ritrovarsi a vivere delle situazioni che potrebbero rivelarsi spiacevoli.

Il mistero sul video di Adriana, Evelina e Milla non si arrendono

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Balene del 28 settembre, inoltre, rivelano che ricomparirà misteriosamente il computer di Adriana.

Tuttavia, quel video in cui Adriana appariva raggiante e serena insieme a una persona misteriosa, ritrovato da Evelina durante il trasloco, sembrerà essere sparito nel nulla.

Evelina e Milla, però, non avranno intenzione di arrendersi e grazie alla loro tenacia riusciranno a entrare in possesso di nuovi importanti indizi per far luce su questa intricata vicenda e rendere giustizia alla loro amica Adriana.

La sfida Auditel della domenica sera tra Balene – Amiche per sempre e La notte nel cuore

La nuova fiction del prime time domenicale di Rai 1 dovrà sfidare l'appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca che Mediaset ha lanciato questa estate nella fascia serale, riuscendo a registrare ascolti in costante crescita.

La media Auditel della soap si aggira sulla soglia dei 2,1 milioni di spettatori a settimana pari al 16-17% di share.

Numeri positivi che, tuttavia, non dovrebbero frenare il successo della fiction Balene che segnerà il ritorno in video di Veronica Pivetti in un progetto per il prime time, dopo il grande successo di Provaci ancora prof che, per anni, è stata una delle fiction più seguite della fascia serale di Rai 1.