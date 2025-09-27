Barbara d'Urso è il volto di punta di questa edizione di Ballando con le stelle 2025 condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Dopo la sua uscita di scena volontaria da Mediaset, decisa da Piersilvio Berlusconi, l'ex volto di Pomeriggio 5 si è rimessa in gioco come concorrente del talent show del sabato sera.

Una partecipazione attesissima dal pubblico che, complessivamente costerebbe alla società di produzione dello show e alla tv di Stato, un cachet totale superiore ai 500 mila euro.

Quanto guadagna Barbara d'Urso a Ballando con le stelle 2025

La nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda da questo sabato 27 settembre in prime time su Rai 1, vede Barbara d'Urso al centro della scena.

La conduttrice partenopea è tornata ad avere un ruolo fisso in un programma televisivo a distanza di due anni dalla sua epurazione da Mediaset.

Un addio che aveva fatto soffrire moltissimo la conduttrice che, in diverse interviste, ha ammesso di aver attraversato un periodo buio dopo la chiusura delle sue trasmissioni in onda su Canale 5.

Più di 500 mila euro per Barbara d'Urso come concorrente dello show di Rai 1

Dopo aver partecipato lo scorso anno a Ballando con le stelle come ballerina per una notte, d'Urso quest'anno ha scelto di scendere in pista come concorrente.

Una partecipazione che, stando a quanto si apprende, avrebbe un costo totale superiore ai 500 mila euro. Sarebbe questa la cifra sborsata dalla Rai per avere l'ex volto di Pomeriggio 5 e Domenica Live nello storico talent show del sabato sera di Milly Carlucci che, proprio quest'anno, festeggia i 20 anni di messa in onda.

In particolare, stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica, le cifre oscillerebbero da 50.000 a 70.000 euro per ciascuna puntata.

Intanto anche quest'anno, si rinnoverà la sfida tra lo show di Rai 1 e Tu si que vales, il varietà del sabato sera autunnale di Canale 5 che vede al timone Maria De Filippi, assieme a Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.

La chiusura di Pomeriggio 5 dopo l'addio di Barbara d'Urso a Mediaset

Un ritorno particolarmente atteso dai fan di Barbara d'Urso che, dopo la sua uscita di scena da Mediaset, è stata rimpiazzata da Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5.

La trasmissione, però, non è riuscita a bissare il successo delle edizioni precedenti tanto che dopo due anni si è scelto di chiuderlo definitivamente.

Con gli ascolti calati sulla soglia del 12-13% e picchi negativi del 10% di share, si è optato per la messa in onda di una nuova trasmissione nella fascia pomeridiana. Trattasi di Dentro la notizia, un talk che mescola attualità, cronaca nera e spettacolo condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, che si ritrova a sfidare Vita in diretta, condotto con successo da Alberto Matano nel pomeriggio di Rai 1.