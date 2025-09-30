La conduttrice Barbara Francesca Ovieni sta vivendo un periodo molto ricco e colmo di impegni. Tra giugno e luglio 2025 è stata al timone di Weekend Fuoriporta, assieme a Romina Pierdomenico, viaggiando alla scoperta di luoghi e aspetti unici del territorio italiano. Sempre in Rai è stata protagonista del programma Missioni d'Estate, uno show che ha portato un gruppo di volti noti in un viaggio a tappe tra avventure, sfide e divertimento. Inoltre, la milanese ha condotto, nel corso di sabato 27 settembre, una serata speciale al Palazzo della regione Lombardia, presentando la sfilata di Hnia Harrati, molto attiva dal punto di vista sociale.

Ovieni su Hnia Harrati: 'Ha ideato un progetto che affianca il suo lavoro creativo a un progetto molto più grande'

Nel corso della Milano Fashion Week ha ricoperto un ruolo importante, presentando la sfilata dell'italo-marocchina Hnia Harrati. Ce ne vuole parlare?

'Felicissima e orgogliosa di aver condotto sabato 27 settembre durante la fashion week milanese questa serata speciale al Palazzo della regione Lombardia e non solo dal punto di vista moda, ma soprattutto dal punto di vista umano e di impegno sociale, Hnia Harrati stilista italo\marocchina ha ideato un progetto che affianca il suo lavoro creativo a un progetto molto più grande riuscendo a creare un ponte tra Italia e Marocco e altri paesi arabi, fatto di una rete di istituzioni tra cui la regione Lombardia ,il tribunale di Milano e il comune di Milano insieme a numerose associazioni pronte ogni giorno ad accogliere tutte quelle donne vittime di violenza, sole, magari in un paese non loro con tutte le difficoltà del caso da affrontare .

Ecco mi rivolgo a quelle donne che oggi non sanno come fare e dove andare, ad affidarsi a questo progetto, saranno accolte e supportate in tutto, da un tetto dove stare, a legali che le sosterranno, a un inserimento lavorativo e tanto altro. Basta chiamare il numero 1522'.

Il lavoro svolto dalla stilista Harrati per quanto riguarda le donne vittime di violenza è significativo. Cosa ne pensa e ha rappresentato una motivazione maggiore per condurre l'evento?

'Assolutamente sì. Quando Hnia mi ha cercata quest’estate chiedendomi di presentare questa serata, me l’ha chiesto con grande cuore, raccontandomi tutto il suo progetto, non l’ho fatta nemmeno finire di spiegare che avevo già detto sì. È incredibile il lavoro che ha fatto e che sta facendo, ma lei ha questo senso di gratitudine verso il nostro paese e di come l’ha accolta che vorrebbe poter donare lo stesso a chi ne ha più bisogno ora.

Sono onorata di aver dato voce al "il filo del coraggio" e mi sono anche emozionata nel farlo'.

Ovieni: 'Ritrovato un’amica davvero per me molto speciale, Romina Pierdomenico'

Barbara, cosa le ha lasciato dentro di lei, l'esperienza alla conduzione di Weekend Fuori Porta?

'Weekend Fuoriporta mi ha lasciato la voglia di rifarlo subito e di aver ritrovato un’amica davvero per me molto speciale, Romina Pierdomenico. È stato bellissimo condurre insieme questo programma per Rai2 in giro per tutta Italia. Amo l’Italia ma non sempre la si conosce così bene e soprattutto non sempre la vivi come andrebbe vissuta. Abbiamo voluto raccontare al pubblico posti e attività insolite, per vivere in un modo diverso le nostre bellissime città'.

Barbara, invece, come descriverebbe l'avventura di condurre Missione Estate su Rai 2?

'Missioni d’Estate è arrivato subito dopo la fine delle riprese di Weekend Fuoriporta. Giustamente ero già preparata fisicamente ad andare su e giù per l’Italia. Devo dire che ho passato gli ultimi 6 mesi con una valigia in mano e anche in questo caso mi sono arricchita di posti meravigliosi e ho imparato a convivere con altri meravigliosi talent, cosa non sempre facile. È stato un programma divertente, leggero, estivo, che ci ha messo alla prova con tante missioni diverse'.

Qual è stato l’aspetto più stimolante di questi progetti e cosa le hanno lasciato a livello professionale e personale?

'L'aspetto più stimolante è stato quello di mettermi in gioco con un ruolo differente, abituata ai programmi sportivi, ho dovuto invece preparare una valigia e andare un po’ all’avventura in entrambi i miei ultimi programmi.

Vivo di improvvisazione e di emozione la mia vita in generale, quindi tutto quello che mi capita di nuovo e di bello, lo prendo e cerco di farlo al meglio'.

Ha un ricordo o un momento particolare che custodisce con più affetto? Quale luogo visitato e quale prova affrontata le è rimasta maggiormente impressa?

'Per quanto riguarda Weekend Fuoriporta mi porto nel cuore la puntata di Firenze, con una prova di canottaggio sull’Arno direi niente male; è stato bellissimo passare sotto a ponte vecchio così, come visitare Firenze in modo alternativo e sportivo e quante risate abbiamo fatto. Per quanto riguarda Missioni d’Estate invece mi porto il ricordo della prova più divertente in assoluto per me, quella in una balera a San Benedetto del Tronto, dovevo invitare tutti a ballare con me, è finita che mi sono tolta i tacchi e a piedi nudi ballavo il liscio con chiunque'.

Sulla Serie A: 'La vera sorpresa per me in questo inizio campionato è il Milan'

In passato l’abbiamo vista protagonista su 7 Gold, una rete storica soprattutto per l’informazione sportiva. Che cosa ha rappresentato per lei quel percorso?

'7 Gold ha rappresentato per me la storia dei programmi di calcio, ogni tifoso che si rispetti ha guardato e guarda quelle trasmissioni, come il Processo di Biscardi o Diretta Stadio, un onore esserne stata anch’io il volto. Amo il calcio e lo sapete, quindi la miglior scuola l’ho fatta in quegli studi con opinionisti che hanno fatto la storia dei salotti calcistici'.

Non possiamo non chiederle, a tal proposito, cosa pensa di questo avvio di stagione. Il Napoli di Conte ha subito la prima sconfitta per mano del Milan.

I campioni d'Italia pensa possano riconfermarsi? Il Milan, con la cura Allegri funziona? Chi vede come favorite per lo scudetto?

'Il Napoli resta una squadra solida, nonostante la sconfitta , perché Conte ha la capacità di motivare e di dare un’identità precisa. La vera sorpresa per me in questo inizio campionato è il Milan. La panchina di Allegri mi lasciava un po’ perplessa sono sincera e invece sembra aver ritrovato un po’ di equilibrio, ma non voglio ancora sbilanciarmi perché è ancora molto presto. Posso dirti che Milan e Napoli sicuro lotteranno per lo scudetto ma non escluderei Juventus e Inter'.

Sta lavorando a nuovi format o collaborazioni televisive di cui può anticiparci qualcosa?

'Non mi piace parlare di progetti ancora in corso, sono molto scaramantica.

Preferisco parlare e raccontarvi tutto sempre a cosa fatta, ma sto lavorando certo, a un progetto tutto mio tra l’altro e ci sto lavorando da diverso tempo, poi nel mezzo ci saranno altre collaborazioni con altri programmi che vi dirò presto'.

Oggi il ruolo del conduttore è molto cambiato: quanto conta per lei la presenza sui social e quanto, invece, preferisce restare legata alla TV tradizionale?

'I social sono una vetrina immediata e diretta, ma la televisione conserva un fascino unico. Credo sia importante trovare un equilibrio: la presenza digitale è necessaria oggi, mentre la TV ti lega a una tradizione che resta fortissima in Italia.

Sull'amore: 'Mi definisco single ma con un cuore un po’ occupato'

Guardando avanti, quali obiettivi personali e professionali si è posta per i prossimi anni?

'Continuare a crescere professionalmente, affrontando nuove sfide, perché il mio lavoro è una sfida continua soprattutto con me stessa e al tempo stesso mantenere un equilibrio personale che mi permetta di godere delle cose più semplici della vita'.

Dopo anni di carriera, se dovesse dare un consiglio a un giovane che vuole intraprendere il mondo della televisione, quale sarebbe?

'Il mio consiglio è’ quello di avere tantissima pazienza e poi tanta passione, non è facile intraprendere questo lavoro e farne una carriera vera e propria e solo la vera passione ti può aiutare a non demordere'.

Barbara e l'amore: come va?

'Ecco, è arrivata la domanda più difficile, mettiamola così, mi sono concentrata molto sul lavoro quest’anno e non ho avuto molto tempo per pensare all’amore. Avevo bisogno proprio di questo dopo una lunga convivenza e chissà forse ora sono più pronta a ripensarci. Mi definisco single ma con un cuore un po’ occupato'.