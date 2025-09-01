Beatrice Luzzi in un video postato su Instagram ha risposto ad alcune domande rivolte dai suoi follower. Tra i vari quesiti c'è chi è tornato a chiederle dell'esperienza vissuta come opinionista del Grande Fratello e la 54enne senza giri di parole ha affermato: "Ho visto tanta invidia". Luzzi ha precisato che prima del reality show ha lavoro per 30 anni mettendo così a tacere tutti coloro che continuano a criticarla per il successo ritrovato.

Le parole di Luzzi

In un post pubblicato su Instagram, la 54enen romana ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi follower.

Ad un fan che ha chiesto all'attrice se si fosse mai sentita invidiata per qualcosa o per qualcuno, Beatrice Luzzi ha risposto: "Beh, diciamo che da quando mi sono seduta sulla sedia di opinionista al Grande Fratello ho visto tanta invidia". E ancora: "Voglio dire, io non ci sono capitata per caso lì. Me la sono sudata quella sedia, io non ho fatto solo il reality. Sono 30 anni che lavoro, quindi penso di essermela anche meritata". Inoltre Luzzi ha precisato che ricoprire il ruolo di opinionista in un programma televisivo è un lavoro come un altro, quindi non ha senso covare una certa invidia: "Ho trovato molte persone penose". A chi invece le ha chiesto se c'è un errore che ripeterebbe, Beatrice ha così risposto: "Se tornassi indietro non farei niente di quello che ho già fatto.

Non rifarei né le cose giuste, né gli errori. Solamente i miei figli". Beatrice Luzzi ha detto di non avere ancora trovato un suo posto nel mondo, mentre all'utente che le ha chiesto perché è sempre pungente la diretta interessata ha fatto una precisazione: "Io non sono scomoda, sono gli altri che a volte si scandalizzano per cose che io dico che sono normalissime".

Il percorso di Beatrice al GF

Beatrice Luzzi ha partecipato per due anni al Grande Fratello: il primo come concorrente, mentre l'anno scorso ha ricoperto il ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici.

Durante l'esperienza da concorrente, la 54enne romana è riuscita ad arrivare in finale sconfitta solamente all'ultimo televoto da Perla Vatiero.

Nel ruolo di opinionista invece l'ex gieffina è stata messa in discussione per alcuni suoi giudizi su alcuni concorrenti più amati dai telespettatori.

Numerosi i messaggi d'affetto

I fan di Beatrice Luzzi non le hanno mai fatto mancare l'affetto.

Dopo il post pubblicato sono stati molti i follower che hanno lasciato un commento. L'ex coinquilino Stefano Miele ha scritto: "Ti adoro". Marina Fiordaliso ha messo mi piace al post, mentre un utente ha esortato l'attrice a rimanere sempre fedele a sé stessa: "Rimani sempre così senza mai scendere a compromessi". Un altro utente ha invece commentato: "Non sei scomoda, dici solo ciò che pensi e la verità a volte fa male".