Eric Forrester e Donna Logan diventeranno marito e moglie nelle puntate di Beautiful in onda dal 22 al 28 settembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che il patriarca dei Forrester farà la proposta alla donna proprio durante la festa organizzata da lui stesso alla villa. Donna non solo accetterà di diventare sua moglie, ma le nozze verranno celebrate la sera stessa in una cornice semplice ma molto romantica.

Eric sorprende Donna: 'Vuoi diventare mia moglie'

Buone notizie in arrivo per Eric Forrester. Finn confermerà che la malattia sta regredendo e l'uomo vorrà festeggiare la bella notizia con una festa a Villa Forrester a cui saranno invitati, oltre ai familiari, anche Carter e Luna.

Per l'occasione, Eric regalerà a Donna un bellissimo abito bianco e, durante la serata, la sorprenderà con una proposta di matrimonio. Eric si inginocchierà davanti a lei e, porgendole un prezioso anello, le chiederà: "Vuoi diventare mia moglie?". Donna rimarrà senza fiato e tra le lacrime risponderà immediatamente "sì".

Eric e Donna si sposano subito: anticipazioni dal 22 al 28 settembre

Le sorprese per Donna non finiranno qui, visto che Eric le dirà di volerla sposare immediatamente. Non avrà intenzione di perdere tempo e vorrà che lei diventi sua moglie quella sera stessa. Sarà una cerimonia improvvisata, ma non per questo priva di emozioni e romanticismo. Tutti i presenti si daranno da fare per ultimare i preparativi e nel giro di pochi minuti tutto sarà pronto.

Carter darà il via alla cerimonia nel salotto di Villa Forrester, mentre Zende farà partire la marcia nuziale dal suo cellulare. Eric e Donna diventeranno marito e moglie tra la commozione di tutti i presenti. Nel frattempo, a Il Giardino, Bill chiederà a Poppy se sia lui il padre di Luna, dicendosi pronto, in caso affermativo, a prendersi le sue responsabilità. Poppy gli dirà che Luna non è sua figlia, ma il nervosismo della donna potrebbe nascondere un'altra verità.

Il punto sul personaggio di Eric in Beautiful

Il personaggio di Eric Forrester è interpretato da John McCook sin dal 1987. Insieme a Brooke Logan, è l'unico personaggio presente dalla prima puntata della soap. Eric è il patriarca dei Forrester, fondatore dell'azienda di moda di famiglia ed è padre di sei figli, avuti da due donne diverse: Ridge, Thorne, Kristen e Felicia avuti da Stephanie, mentre Rick e Bridget nati dall'unione con Brooke Logan. Si è sposato diverse volte nel corso degli anni, prima con Stephanie Forrester, poi con Brooke, Sheila, Donna e Quinn.