Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 14 al 20 settembre svelano che Luna e R.J., finalmente, vivranno un momento di intimità ma verranno interrotti da Zende che non risparmierà loro il suo sarcasmo.

Hope e Thomas si confrontano

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate, che verranno trasmesse da domenica 14 a sabato 20 settembre su Canale 5, prendono il via dal confronto tra Hope e Ridge. Quest'ultimo darà il suo appoggio al figlio, lodando i suoi cambiamenti positivi. Poco dopo, Thomas raggiungerà Hope e, ricordando l'anello che lei porta al collo in segno del suo amore, prometterà di restarle sempre fedele.

Hope chiederà ancora del tempo, pur affermando di credere al suo amore e di tenere l'anello vicino al suo cuore poiché si sente pronta ad affidarglielo, ma non ancora ad accettare la sua proposta di matrimonio.

Negli stessi momenti, Ridge e Brooke si confronteranno sulla proposta di matrimonio che Thomas ha fatto ad Hope. Se Ridge si dirà fiducioso e certo che l'amore può veramente cambiare le persone, Brooke temerà che, per la figlia, sia ancora troppo presto dopo il divorzio da Liam e che Thomas potrebbe cadere nei vecchi errori.

Dopo che Luna confiderà ad R.J. di essere pronta a far andare avanti il loro rapporto. Lo stilista deciderà di organizzare una serata romantica con la fidanzata. I due avranno il loro primo momento di intimità.

Zende, dopo aver scoperto da Charlie che i due sono alla casa sulla spiaggia, con la scusa di far visionare alcuni bozzetti, interromperà i due giovani mostrandosi sarcastico per la felicità mostrata dai due ragazzi.

Eric fuori pericolo

Hope e Thomas si lasceranno andare alla passione e lo stilista si dirà sereno e certo che prima o poi lei deciderà di sposarlo. Finn e Steffy, intanto, vivranno momenti di dolcezza ma Ridge li interromperà ringraziando il genero per aver salvato la vita di Eric. Poi Ridge racconterà alla coppia della proposta di matrimonio di Thomas a Hope. Steffy temerà che il fratello possa soffrire mentre il medico comprenderà le titubanze della giovane Logan.

Infine, Finn visiterà per un controllo Eric e rilascerà la prognosi ammettendo che i suoi parametri sono rientrati nella normalità per cui il patriarca avrà una aspettativa di vita regolare.

Ridge deciderà di festeggiare la notizia organizzando una festa con tutta la famiglia.

Le lamentele dei fan di Beautiful

Continuano sui social le lamentele del pubblico di Beautiful, secondo cui le puntate durerebbero troppo poco. I fan della longeva soap americana preferirebbero vedere più scene inedite ogni giorno e soprattutto meno pubblicità. In molti su X si appellano direttamente ai vertici Mediaset sperando che le loro richieste abbiano un seguito.