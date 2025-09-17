Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda dal 21 al 27 settembre, si concentrano su Bill. L'uomo chiederà a Poppy se Luna è sua figlia.

Il patriarca Forrester organizza una festa

Le anticipazioni di Beautiful prendono il via dalla telefonata che Eric farà a R.J. informandolo sulle sue condizioni di salute. L'uomo in evidente ripresa avrà intenzione di organizzare una festa per celebrare la sua guarigione. Il patriarca, comprendendo il legame con Luna, inviterà all'evento anche la stagista della Forrester.

Alla festa verrà invitato anche Carter, che accetterà di presenziare.

Nel frattempo, Luna racconterà a sua madre della notte passata con R.J. e la ringrazierà per il suo incoraggiamento e sostegno.

A casa Forrester, Eric accoglierà i primi invitati. La famiglia si riunirà intorno a Eric, anche Zende e R.J si mostreranno cordiali. Intanto, Luna si preparerà per andare alla festa con l'aiuto di Poppy.

Eric chiede a Donna di sposarlo

Nel frattempo, Bill incontrerà Liam e racconterà al figlio le ultime novità che riguardano il suo rapporto con Poppy, confessandogli di avere intenzione di rivederla al più presto. Alla festa, invece, Eric coglierà l'occasione di raccontare a Ridge della sua esperienza breve di premorte. Luna giungerà alla festa e tutti l'accoglieranno con grande affetto, mentre Zende la osserverà da lontano.

Donna prenderà la parola per ringraziare Eric, a quel punto il patriarca dopo aver lodato le qualità della compagna le chiederà di sposarlo. Donna accetterà e Eric le proporrà di celebrare le nozze: sarà Carter ad officiare la cerimonia. Con l'abito regalato da Eric, alcuni fiori e la marcia nuziale che partirà da un cellulare, la cerimonia avrà luogo e Eric e Donna diventeranno marito e moglie.

Qualche instante più tardi Bill e Poppy si incontreranno a Il Giardino e si dichiareranno innamorati l'uno dell'altro. Quando Poppy parlerà della relazione di Luna con R.J. dicendosi felice per lei, Bill la sorprenderà chiedendole se la ragazza non sia effettivamente sua figlia.

I dati di ascolto delle soap di Canale 5

Nel pomeriggio di Canale 5 del 16 settembre, Beautiful ha ottenuto, tra le varie soap in onda, lo share più basso. La soap americana è stata seguita da 1.784.000 telespettatori, pari ad uno share del 16.16%. Forbidden Fruit, invece, è stata seguita da una media spettatori di 1.875.000 con uno share pari al 20.10%. Boom di ascolti, ancora una volta, per La forza di una donna che ha conquistato l'attenzione di 1.962.000 spettatori raggiungendo uno share del 24.60%.