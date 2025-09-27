Negli episodi di Beautiful in onda dal 29 settembre al 4 ottobre, Luna trascorrerà la notte insieme a Zende [VIDEO], che però la rassicurerà di non avere approfittato della situazione. La ragazza però sarà turbata e scoppierà a piangere non appena la chiamerà RJ.

Ridge, invece, ammetterà di avere avuto delle perplessità sull'unione tra Eric e Donna, mentre Li accuserà Poppy di poter rovinare Luna.

Poppy nega che Bill può essere il padre di Luna

Bill riterrà che l'età di Luna è perfettamente conciliabile con la conoscenza avvenuta prima con Poppy, che l'ha portato a trascorrere una notte d'amore con lei.

L'imprenditore pertanto riterrà che la ragazza potrebbe essere sua figlia, [VIDEO] ma Nozawa senior negherà ogni cosa e gli farà presente che, se i fatti fossero andati come da lui descritti, non avrebbe esitato a raccontargli ogni cosa.

Nel frattempo tutti i presenti a Villa Forrester faranno le loro congratulazioni ad Eric che è riuscito ad organizzare in poco tempo una festa di nozze con Donna. Quest'ultima si mostrerà felice per la sorpresa del marito e gli renderà tutti gli onori davanti ai familiari. In tutto questo, Zende approfitterà di ogni momento di assenza di RJ per avvicinarsi a Luna, la quale non resterà indifferente di fronte al suo corteggiamento.

RJ confessa ai suoi genitori di amare Luna

Brooke esternerà a Ridge tutta la sua contentezza per Donna ed aggiungerà di avere sempre pensato che fossero una coppia perfetta. Lo stilista le rivelerà di avere avuto inizialmente delle perplessità sulla loro unione, ma di avere cambiato idea una volta che ha potuto constatare l'amore e la dedizione che ha messo al servizio del padre. Inoltre Li farà visita a Poppy e la vedrà intenta a cercare le sue mentine speciali, ma la dottoressa rimprovererà la sorella di rischiare di rovinare la figlia con le sue azioni.

Nel frattempo RJ confesserà ai suoi genitori di essere innamorato di Luna e di essere sicuro che i suoi sentimenti sono ricambiati. Il ragazzo però non saprà che Nozawa jr ha trascorso la notte insieme a Zende.

Luna infatti, di fronte a Forrester, spiegherà come il suo intento fosse quello di andare a casa di RJ. Quest'ultimo in seguito contatterà la sua amata, la quale scoppierà a piangere e e gli dirà di non sentirsi bene. Il figlio di Ridge e Brooke indagherà sul suo comportamento.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eric ha sorpreso tutti i familiari presenti alla festa a Villa Forrester e ha chiesto a Donna di sposarlo subito. La cerimonia si è svolta in maniera molto semplice e a Carter è stato assegnato il compito di officiare le nozze.

Inoltre Eric ha spiegato a Ridge che, mentre era in coma, ha vissuto una esperienza nell'aldilà che lo ha rasserenato. Il patriarca ha chiesto al figlio di lasciarlo morire se in futuro si fosse ripetuta la medesima situazione.