Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 29 settembre al 4 ottobre, rivelano che Poppy si metterà alla ricerca delle sue mentine smarrite, che non sono altro che sovrastimolanti. Ad impossessarsene è stata Luna, che nel corso dei nuovi appuntamenti si risveglierà nel letto di Zende in preda alla confusione.

Donna ed Eric marito e moglie

Le anticipazioni di Beautiful si soffermano su Bill. Il signor Spencer confesserà a Poppy di aver fatto delle valutazioni attraverso le quali ha scoperto che potrebbe essere proprio lui il padre di Luna.

La notizia se confermata lo renderebbe felice.

Intanto a casa Forrester, Carter celebrerà le nozze di Donna ed Eric tra la commozione di tutti i presenti. Alla cerimonia prenderanno parte anche Luna e R.J che appariranno sempre più innamorati.

Successivamente, però, Zende approfitterà dell'assenza momentanea del cugino per avvicinarsi a Luna, che non resterà indifferente dinanzi al fascino del ragazzo.

Il mattino successivo, in azienda tutti parleranno del momento emozionante delle nozze. Ridge confesserà a Brooke di essersi ricreduto su Donna visto l'amore dimostrato al padre durante i difficili momenti della malattia.

Luna si risveglia nel letto di Zende

Poppy smarrirà le sue mentine e non riuscirà a capire che fine abbiano fatto.

Poco dopo la donna verrà raggiunta da sua sorella che si scontrerà con lei per essere diventata dipendente da sovrastimolanti.

Poppy respingerà le accuse e rivendicherà la libertà di fare ciò che vuole. Mentre Li affermerà che Luna sta seguendo le orme materne, la ragazza in preda alla confusione si ritroverà nel letto di Zende. Dopo aver consumato le mentine, Luna era convinta di essere con R.J. e non con il cugino.

Nel frattempo, alla Forrester, R.J. raggiungerà i genitori ai quali racconterà la felicità che sta vivendo accanto a Luna. Poco dopo il ragazzo contatterà telefonicamente le sua amata, ma lei in lacrime chiuderà la conversazione dicendo di sentirsi poco bene, R.J. capirà subito che qualcosa non va.

Lo share di Beautiful

Continua a godere di ottima salute il pomeriggio di Canale 5. Nella puntata andata in onda martedì 23 settembre, Beautiful ha tenuto compagnia ad una media di 2.004.000 di telespettatori, registrando uno share pari al 16.8%. Boom di ascolti anche per Uomini e Donne, il dating show è stato seguito da 2.376.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 24.1%.