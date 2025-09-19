Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 20 al 27 settembre svelano uno sviluppo ricco di emozioni e colpi di scena.

La famiglia Forrester sarà al centro di una celebrazione speciale: Eric, dopo aver superato la malattia, decide di festeggiare la guarigione circondato dai suoi cari. Nonostante le preoccupazioni di Donna, Eric è irremovibile nel voler organizzare un party per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto.

Nel frattempo R.J. e Luna vivranno un momento magico, il tutto mentre Bill avrà una conversazione interessante con Poppy al ristorante Il Giardino.

Eric sposa Donna in una cerimonia improvvisata

Durante i festeggiamenti organizzati per celebrare la sua guarigione, Eric prende una decisione inaspettata: chiede a Donna di sposarlo subito, con tutti i loro cari come testimoni. La proposta lascia Donna incredula, ma felicissima, cosa che la porta ad accettare senza esitazione.

La cerimonia, sebbene improvvisata, si rivelerà estremamente emozionante. Carter come sempre officerà il matrimonio, mentre gli ospiti si ingegneranno per allestire una celebrazione con quel che è a disposizione: il bellissimo abito bianco donato da Eric a Donna, fiori raccolti dai vasi di casa e la marcia nuziale suonata da un cellulare.

L'unione di Eric e Donna sarà suggellata dall'affetto di tutti, in un'atmosfera di autentica commozione.

R.J. e Luna rafforzano il loro legame mentre Bill indaga su Poppy

R.J. e Luna vivono nel frattempo un momento di grande complicità.

La giovane stagista confida a sua madre Poppy quanto la sua relazione con R.J. le stia regalando felicità, ringraziandola per il supporto e i consigli ricevuti. Poppy non potrebbe essere più felice nel vedere sua figlia innamorata e serena. Al Giardino, Bill e Poppy si ritrovano per un confronto che riporta a galla vecchie questioni: Bill è curioso di sapere se potrebbe essere il padre di Luna, un dubbio che sembra tormentarlo. L'atmosfera è tesa ma intrisa di potenziale per nuove rivelazioni che potrebbero stravolgere gli equilibri familiari.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell'episodio precedente di Beautiful, andato in onda venerdì 19 settembre, Donna ha continuato a sostenere Eric esortandolo ad evitare segreti in futuro. R.J. e Luna intanto hanno vissuto la loro prima notte insieme nella casa sulla spiaggia di Malibu, un'esperienza che ha consolidato ulteriormente il loro legame.

Alla Forrester, Zende ha espresso un po' di invidia per la fortuna di R.J. sia in amore che nella vita. Brooke e Ridge, preoccupati per Eric, hanno poi ricevuto la rassicurante notizia da Finn: i parametri di Eric sono tornati alla normalità, portando un grande sollievo a tutta la famiglia.