Negli episodi di Beautiful in onda dal 7 al 13 settembre, R.J. e Luna concorderanno sul fatto che Bill possa essere il padre della ragazza. Poppy di fronte alle domande incessanti della figlia negherà però tutto, anche se non mancherà di essere turbata.

Brooke, intanto, sarà sconvolta nell'apprendere la proposta di matrimonio di Thomas a Hope ed inviterà il ragazzo a non escludere che possa essere rifiutato da sua figlia.

Poppy nega di stare con Bill solo per interesse

R.J. e Luna saranno molto perplessi in merito all'incontro avvenuto anni prima tra Bill e Poppy.

Il ragazzo giungerà alla conclusione che il magnate è probabilmente il padre di Luna, la quale non mancherà di essere nervosa e non saprà più cosa fare. A questo punto R.J. la inviterà a fugare ogni dubbio parlando direttamente con sua madre, mentre lui si confronterà con Bill in quanto dovranno incontrarsi per definire i dettagli dell'affitto.

Nel frattempo Li prometterà a sua sorella che farà di tutto per impedirle di proseguire la sua relazione con Bill, ma Penelope negherà di stare con lui solo per interesse. La dottoressa Nozawa criticherà pure l'operato della nipote Luna, che è nata da una relazione occasionale ed è cresciuta senza la vicinanza di un padre.

In seguito Penelope spiegherà a Spencer senior il duro confronto avuto con Li, ma lui la spronerà a non badare alle sue parole.

Ridge dice a Thomas di fare attenzione alla possibile reazione di Brooke

Thomas confesserà a Ridge di aver chiesto a Hope di essere suo marito, ma che lei ha rifiutato e ha accettato solo di tenere l'anello. Questo gesto gli ha dato la speranza che potrebbero diventare un giorno una famiglia. Lo stilista rimarrà vicino al figlio, anche se lo metterà in guardia da Brooke. Quest'ultima intanto apprenderà con sgomento dalla figlia che il giovane Forrester le ha chiesto di sposarla e le esporrà tutte le sue perplessità. In seguito Logan senior parlerà proprio con il figlio di Ridge e lo inviterà a ragionare sul fatto che la ragazza potrebbe rifiutarlo.

Nel frattempo Luna domanderà a Poppy se Bill è suo padre.

Nozawa senior negherà ogni cosa, ma sua figlia noterà subito il turbamento e comprenderà che le starà nascondendo qualcosa. A questo punto Luna confesserà alla madre di amarla tantissimo, ma le farà presente che nel corso degli anni le è sempre mancata una figura paterna. Il loro dialogo sarà interrotto dall'arrivo di Finnegan, che sarà contento di rivedere sua zia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Bill e Poppy hanno rischiato di essere scoperti in atteggiamenti intimi da R.J. e Luna. Inoltre Li si è infuriata non appena ha scoperto che sua sorella Penelope ha avviato una relazione con Spencer senior.

Thomas, intanto, ha rinnovato la proposta di matrimonio a Hope, mentre il legame tra Steffy e Finnegan si è ulteriormente rafforzato dopo che Eric si è salvato grazie al prezioso contributo del medico.