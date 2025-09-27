Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre a sabato 4 ottobre, si preannunciano ricche di colpi di scena. Bill Spencer sarà tormentato dal dubbio che Luna possa essere sua figlia, nata da una notte di passione vissuta vent’anni prima con Poppy. Mentre lui cercherà conferme, Luna trascorrerà la notte con Zende, rischiando di mettere fine al suo legame con R.J. e di sconvolgere definitivamente gli equilibri dei Forrester.

Bill indaga per scoprire se Luna è sua figlia

Bill ha fatto i suoi calcoli: vent’anni prima lui e Poppy avevano vissuto un incontro indimenticabile e le date coincidono perfettamente con l’età di Luna.

L’uomo è convinto che quell’episodio del passato possa avere un significato molto più profondo, e nonostante i tentativi di Poppy di negare con fermezza, il dubbio continua a tormentarlo. Bill, con insistenza ma anche con un pizzico di dolcezza, le dice che se davvero Luna fosse sua figlia ne sarebbe felice, perché desidera essere presente nella vita di entrambe e colmare il tempo perduto. Poppy ribadisce di avere la certezza assoluta che Luna non è sua figlia e prova a tranquillizzarlo, spiegando che se fosse stato così lo avrebbe saputo e magari lo avrebbe contattato anche per chiedere un sostegno economico. Ma Bill non sembra convinto e, anzi, sottolinea quanto sarebbe orgoglioso di poter essere padre di una ragazza come Luna, che definisce brillante e speciale.

Luna e la confusione con Zende

La giovane Luna si ritrova a vivere un incubo. Dopo aver preso alcune delle mentine della madre, dall’effetto stimolante, si risveglia intontita a casa di Zende e si rende conto con sgomento di aver passato la notte con lui, convinta invece di essere insieme a R.J., il ragazzo che ama.

Lo shock è enorme: nonostante Zende la rassicuri sul fatto che quanto accaduto è stato consensuale e che R.J. non ne verrà mai a sapere, Luna è devastata dal senso di colpa. Non riesce a perdonarsi e teme di aver rovinato per sempre la sua relazione con R.J. La ragazza è combattuta tra il bisogno di dire la verità e la paura di ferire chi ama, ma dentro di sé è decisa a confessare tutto, anche se questo potrebbe costarle la felicità.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata di Beautiful andata in onda sabato 27 settembre, la cerimonia di matrimonio tra Eric e Donna si è svolta in modo commovente, con gli invitati che hanno augurato loro felicità e serenità. Intanto Bill e Poppy si sono incontrati al ristorante "Il Giardino", dove hanno condiviso momenti di sincero interesse reciproco. Durante la serata, Bill ha colto l'occasione per chiedere a Poppy se lui potesse essere il padre di Luna, insinuando un dubbio che ora lo tormenta e che sarà centrale nelle nuove puntate della soap opera.