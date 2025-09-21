In occasione del suo 41° compleanno, Belen Rodriguez ha deciso di festeggiare con la famiglia in un ristorante di Milano. Dalle foto pubblicate dalla showgirl, però, c'è un grande assente: il cognato Ignazio Moser. Dunque se tra le sorelle Belen e Cecilia sembra ormai essere tornata il sereno, non si può dire lo stesso tra i due cognati visto che quest'ultimo non è comparso neanche con un commento di auguri.

Ignazio Moser assente al compleanno di Belen

Su Instagram, Belen Rodriguez ha condiviso alcuni scatti del suo 41° compleanno.

La showgirl ha deciso di festeggiarlo in modo sobrio, ma circondata dall'affetto dei suoi familiari.

Al ristorante di Milano erano presenti i figli Santiago (primogenito) e Luna Marì, i genitori Veronica Cozzani e Gustavo, il fratello Jeremias e Cecilia, mentre Ignazio Moser è stato il grande assente della giornata. Nella didascalia la festeggiata ha utilizzato parole di gratitudine, poiché crede che non ci sia cosa più bella di festeggiare un lieto evento in compagnia della famiglia". Inoltre la showgirl ha ringraziato i fan per l'affetto che da tanti anni le dimostrano, anche solo fermandola per strada per un complimento. A loro, Belen ha detto: "Grazie, vi voglio bene".

Pace fatta tra le sorelle

Ad oggi, non è dato sapere perché Ignazio Moser era assente al compleanno della cognata Belen.

Non è escluso che il 33enne abbia avuto degli impegni di lavoro che non poteva rimandare. Al momento, però, si vocifera che alla base del litigio tra Cecilia e Belen ci sia stato proprio uno screzio avvenuto tra la showgirl e il cognato che di conseguenza aveva portato anche un clima teso tra le due sorelle.

Da mesi, infatti, le sorelle Rodriguez non comparivano più insieme e non si scambiavano neanche messaggi sui social. Terminata l'estate, però, sembra essere tornato il sereno tra le due, anche grazie alla complicità dei genitori.

Numerosi i messaggi d'affetto all'indirizzo della festeggiata

Per il suo compleanno, Belen Rodriguez ha ricevuto tantissimi messaggi d'affetto da parte di personaggi famosi e non solo.

"Tanti auguri", ha scritto Giulia Salemi così come Fariba Tehrani che ha aggiunto: "Ti auguro di realizzare tutti i tuoi desideri". L'ex concorrente del Grande Fratello Michael Castorino ha fatto anche gli auguri alla showgirl. Ida Platano ha scritto: "Auguri Belen". "Buon compleanno", ha invece commentato un utente non appartenente al mondo dello spettacolo. Un altro invece ha commentato: "Belen, diventi sempre più bella. Tantissimi auguri".