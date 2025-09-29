La puntata del 29 settembre della nuova stagione di Boss in incognito, condotto quest'anno da Elettra Lamborghini e in onda su Rai 2, porterà il pubblico a conoscere un'imprenditrice pugliese, che ha trasformato la tradizione del pane di Altamura in un’azienda oggi attiva nel settore agroalimentare, con una produzione giornaliera di 600 quintali di pane e un fatturato lordo di 47 milioni di euro.

Nel programma ci sarà Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan S.p.A. L'azienda è specializzata in prodotti da forno e opera non solo in Italia ma anche all’estero, esportando i propri prodotti in 25 Paesi.

Tra i principali Paesi di esportazione, c'è il Regno Unito, ma ci sono anche Belgio e Bulgaria.

La storia di Oropan, l'azienda protagonista di Boss in incognito

Secondo il sito aziendale, i tre capisaldi dichiarati sono visione, passione e persone: una storia che parte da lontano e nasce in uno dei forni medievali più antichi della cittadina di Altamura, una delle località più note delle Murge, celebre per la tradizione del pane. Nel forno, ad appena 13 anni, viene assunto Vito Forte come garzone e da quel momento in poi il ragazzino coltiva una passione che durerà decenni.

A 19 anni, nel 1956, il giovane rileva l'impresa e nel giro di poco tempo, anche grazie al sostegno della moglie Ninetta, la loro produzione cresce, tanto che a metà anni Settanta si rende necessaria una nuova sistemazione, diversa da quel forno medievale.

Quella di Oropan è dunque la storia di un'azienda che ha quasi 70 anni di attività e che viene raccontata nella storica sede, dove la famiglia Forte ha voluto aprire un museo del pane.

Oggi Vito Forte è presidente della Oropan S.p.A. e ha guidato l’azienda fino a renderla presente anche sui mercati internazionali. Se però Vito Forte è stato colui che ha avviato questa impresa, sono stati i figli a farne crescere la fama, in primis proprio Lucia Forte, che è appunto oggi ad dell'azienda, e poi i suoi fratelli Francesco e Daniele.

Anticipazioni della puntata del 29 settembre di Boss in incognito

Lucia Forte, insieme ai fratelli, ha raccolto l'eredità dell'anziano padre e ha contribuito a consolidare l’attività imprenditoriale.

Dalle anticipazioni tv della puntata in onda il 29 settembre emerge che sarà l'imprenditrice ad assumere i panni di un'operaia, mescolandosi ai suoi dipendenti e affiancandoli nella scoperta di alcune mansioni. Sarà impegnata nell'imparare a fare la tipica croce sul pane di Altamura, nell'affettamento e confezionamento del pane, nell'impasto e nella pulizia di linee e macchinari.

L'imprenditrice sarà camuffata per non essere riconoscibile dai suoi dipendenti e in questa puntata troverà anche il sostegno del ballerino Samuel Peron, ex ballerino di Ballando con le Stelle. Per fare in modo di essere più convincenti, ai dipendenti dell'azienda viene detto che l'imprenditrice camuffata e il ballerino sono protagonisti di un programma, che si chiama Job Deal, e che ha l'obiettivo di reintegrare in nuove attività lavorative chi ha perso il lavoro.