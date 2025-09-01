Da lunedì 8 settembre il palinsesto di Canale 5 subirà una modifica significativa: le soap turche del pomeriggio andranno in onda in anticipo. Forbidden Fruit sarà trasmessa dalle 14:10, mentre La forza di una donna inizierà alle 15:30. Questi cambiamenti nella programmazione Mediaset sono stati introdotti in seguito alla fine della soap If You love. Dentro la notizia, la nuova trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, continuerà la messa in onda a partire dalle 16:45.

Forbidden Fruit anticipa la messa in onda dall'8 settembre

Forbidden Fruit continuerà ad andare in onda anche nella settimana dell’8 settembre, ma con un cambiamento nell’orario: la soap turca con protagoniste le sorelle Yilmaz, Zeynep e Yildiz non sarà più trasmessa dalle 14:20, bensì dalle 14:10.

Questo anticipo comporterà anche una riduzione della durata della puntata quotidiana di Beautiful, che rimarrà in programmazione subito dopo il TG5 delle 13. Forbidden Fruit proseguirà fino alle 15:30, orario in cui inizieranno le vicende della sfortunata Bahar nella soap La forza di una donna.

La forza di una donna va in onda dalle 15:30 da lunedì 8 settembre

Pertanto, La forza di una donna non inizierà più alle 15:45, ma anticiperà la trasmissione della puntata alle 15:30 a partire da lunedì 8 settembre. I telespettatori della soap turca potranno seguire soltanto un episodio con le storie di Hatice, Ender e dei loro familiari: non saranno più trasmesse due puntate consecutive, come avvenuto negli ultimi giorni.

Questo cambiamento è stato deciso visto il termine di un'altra soap turca andata in onda durante il periodo estivo, If You love e per fare spazio al programma di informazione Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi. Al momento, non è previsto il ritorno in onda della soap di successo Io sono Farah, interrotta dopo poche settimane di programmazione nel mese di agosto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar si è sentita male

Nelle recenti puntate de La forza di una donna trasmesse su Canale 5, Bahar ha avuto un nuovo malore, rendendo urgente la ricerca di un donatore di midollo compatibile. Sirin, inizialmente considerata, è risultata non idonea dopo aver scoperto di avere l’epatite.

Di conseguenza, Hatice si è rivolta all’ex amante del suo primo marito per sapere se avesse avuto una figlia da lui, nella speranza di poter effettuare un test di compatibilità tra sorellastre. Per quanto riguarda Forbidden Fruit, Halit ha scoperto che Yildiz gli ha sottratto del denaro dalla carta di credito senza il suo consenso e ha deciso di trasferirsi in hotel. Una volta lì, il signor Argun ha avuto un nuovo incontro passionale con la sua ex moglie Ender.