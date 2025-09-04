Cambio palinsesto tv dal prossimo lunedì 8 settembre 2025 con una serie di novità legate alla messa in onda de La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5.

La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar andrà in onda in leggero anticipo rispetto all'attuale orario di programmazione, oltre ad avere una durata maggiore in daytime.

Novità in arrivo anche per La notte nel cuore: la soap opera turca del prime time Mediaset si allungherà con un doppio appuntamento settimanale, in programma martedì 9 e domenica 14 settembre in prima visione assoluta.

La forza di una donna inizia prima: cambio palinsesto tv dall'8 settembre 2025

L'appuntamento con La forza di una donna subirà delle modifiche nel daytime pomeridiano a partire da lunedì prossimo, 8 settembre, giorno in cui cambierà l'orario di inizio e la durata complessiva su Canale 5.

I nuovi episodi della serie turca, incentrata sulle vicende di Bahar, andranno in onda a partire dalle 15:30 e non più alle 15:50, come sta accadendo in questi giorni.

Il prolungamento della soap, con episodi più lunghi di circa 20/25 minuti, è motivato dalla sospensione di If you love, la soap turca che questa estate ha appassionato il pubblico di Canale 5, ottenendo picchi del 22-24% di share.

La messa in onda de La forza di una donna, quindi, andrà avanti fino alle 16:45 circa: il palinsesto pomeridiano, poi, prevede una nuova puntata di Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi.

La notte nel cuore viene allungata nella fascia serale

Il cambio palinsesto operato da Mediaset per la prossima settimana riguarderà anche l'appuntamento serale con La notte nel cuore, l'altra soap turca che sta registrando ottimi consensi su Canale 5.

Le nuove puntate, infatti, saranno trasmesse con un doppio appuntamento settimanale: martedì 9 settembre e domenica 14 settembre.

In questo modo, Mediaset allungherà la messa in onda della soap nel palinsesto serale, concedendo ben due serate a questa serie che si aggiungeranno all'appuntamento confermato con Tradimento.

Tornano a salire gli ascolti de La notte nel cuore in prime time

Il test relativo alla programmazione de La notte nel cuore nel prime time del martedì di Canale 5 ha fatto registrare dei buoni ascolti.

La soap, dopo essere scesa sotto la soglia dei 2 milioni con l'ultima puntata trasmessa di domenica sera, sconfitta dalla replica della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera, ha ritrovato, infatti, un po' di pubblico.

La puntata è stata seguita, in media, da oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori, pari a uno share che ha superato la soglia del 15,50% con picchi del 18% durante la messa in onda serale. La soap ha così battuto la proposta di Rai 1, che ha totalizzato il 15% di share.