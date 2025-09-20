Cambio palinsesto Mediaset a partire da domenica 28 settembre 2025, quando si assisterà alla sospensione delle puntate de La forza di una donna nella fascia del daytime pomeridiano.

La soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar lascerà spazio al ritorno di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

In prime time, invece, risulta confermato l'appuntamento con La notte nel cuore: il prodotto, in onda in prima visione assoluta, sfiderà la fiction Balene trasmessa su Rai 1.

Sospesa La forza di una donna: cambio palinsesto Mediaset domenica 28 settembre

Il pomeriggio domenicale di Canale 5 si appresta a subire delle variazioni di palinsesto a partire dal 28 settembre, giorno in cui sarà sospeso l'appuntamento con La forza di una donna in daytime.

Le nuove puntate della soap incentrata sulle vicende di Bahar e Sirin saranno trasmesse di domenica pomeriggio fino al 21 settembre, nella fascia oraria che va dalle 14:30 alle 16:30 circa.

Dalla settimana successiva, invece, la serie turca non sarà più trasmessa nel pomeriggio festivo, proseguendo nel daytime feriale e poi al sabato pomeriggio con appuntamenti extra-large della durata di due ore.

Il debutto di Amici 25 nel daytime domenicale di Canale 5

Il cambio palinsesto per la rete ammiraglia Mediaset è dovuto all'esigenza di lasciare spazio, a partire proprio dal 28 settembre, alle nuove puntate di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a debuttare nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:30 circa.

Amici si ritroverà così a sfidare l'appuntamento con Domenica In, lo storico contenitore festivo del pomeriggio di Rai 1 condotto da Mara Venier, che quest'anno festeggia la 50esima edizione di programmazione.

Nel prime time domenicale di Canale 5, invece, è confermata la messa in onda de La notte nel cuore: la soap opera turca proseguirà in prime time e si ritroverà a sfidare l'appuntamento con Balene - Amiche per sempre, la nuova fiction del prime time di Rai 1 con Veronica Pivetti e Carla Signori.

Il successo de La notte nel cuore in prima serata

Gli ascolti de La notte nel cuore, in queste settimane di programmazione estive, si sono rivelati estremamente positivi per Canale 5.

La soap turca ha registrato una media di circa 2,2 milioni di spettatori a settimana in prime time, arrivando a toccare anche la soglia del 19% di share, con picchi superiori ai 2,5 milioni.

Un risultato tale da convincere Mediaset a confermarla anche nella stagione autunnale di Canale 5.