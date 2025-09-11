Cambio di palinsesto sulle reti Mediaset per l’autunno. L'appuntamento con Io sono Farah, dopo il boom di ascolti registrato durante i mesi estivi, risulta sospeso sia dal daytime sia dal prime time.

La soap non tornerà in onda, mentre si arriverà al gran finale di Tradimento, che chiuderà con gli episodi conclusivi della seconda e ultima stagione in prima visione assoluta.

Modifiche di programmazione anche per La forza di una donna, che dal 13 settembre approderà pure nel sabato pomeriggio.

Io sono Farah sospesa: cambio palinsesto Mediaset autunno

La programmazione Mediaset dell'autunno non prevede la messa in onda dei nuovi episodi di Io sono Farah, la serie turca che ha debuttato questa estate nella fascia pomeridiana, registrando fin dal primo momento ottimi ascolti, con picchi oltre il 25% di share.

Dopo lo stop estivo, i fan speravano di poter tornare a vedere e seguire la serie interpretata da Demet Ozdemir a partire dal mese di settembre, ma così non sarà.

Mediaset ha scelto di bloccarne la messa in onda e sospenderla dalla fascia del primo pomeriggio, che dal 22 settembre tornerà a ospitare Uomini e donne di Maria De Filippi e il pomeridiano di Amici 25.

La soap potrebbe tornare direttamente a partire dai primi mesi del 2026.

Chiude Tradimento, La forza di una donna conquista il sabato pomeriggio

Il cambio di programmazione Mediaset prevede anche la chiusura definitiva di Tradimento, l'altra serie turca che nel corso degli ultimi mesi ha saputo appassionare il pubblico italiano.

La soap si avvia verso il gran finale, con la messa in onda delle puntate conclusive della seconda e ultima stagione, che si preannunciano dense di sorprese.

Cambiamenti in arrivo anche per La forza di una donna, che sarà trasmessa per tutto l'autunno anche al sabato pomeriggio, così da assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Il successo di Tradimento con le puntate speciali del fine settimana

Nella passata stagione tv, invece, era stata Tradimento a trainare il talk show di interviste condotto da Silvia Toffanin.

La soap opera, con le puntate extra-large trasmesse al sabato, aveva ottenuto una media fissa di oltre 2,3 milioni di spettatori arrivando anche al 23% di share.

Numeri positivi in grado di battere ampiamente i programmi trasmessi nella stessa fascia oraria su Rai 1, fermi a una media di 1 milione di spettatori con appena il 10% di share.