Cambia il palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo ottobre 2025 complice la decisione di far slittare il diurno feriale di Amici 25.
Il talent show che porta la firma di Maria De Filippi non sarà più in onda come sempre subito dopo Uomini e donne, bensì andrà in onda al termine de La forza di una donna.
I cambiamenti previsti anche per la serie che turca, a differenza di quanto sta accadendo in questi giorni, sarà trasmesso con puntate più brevi della durata di soli 20 minuti.
La forza di una donna tagliata: cambio programmazione Mediaset ottobre
La programmazione della rete ammiraglia Mediaset per il mese di ottobre prevede delle variazioni importanti che riguarderanno la messa in onda de La forza di una donna nella fascia pomeridiana.
La soap opera turca, infatti, non andrà più in onda dalle 16:40 alle 17:00, così come si era scelto in un primo momento bensì resterà nel palinsesto pomeridiano subito dopo Uomini e donne.
I nuovi episodi saranno trasmessi dalle 16:05 alle 16:25 circa, andando a trainare così il diurno di Amici 25.
Slitta il pomeridiano di Amici 25 nel diurno pomeridiano di Canale 5
Il talent show di Maria De Filippi, per questa edizione, slitterà nel palinsesto del pomeriggio andando in onda dalle 16:25 alle 16:55 circa, prima di dare la linea al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi e poi a seguire alle nuove puntate di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.
Al sabato pomeriggio, invece, è confermata la messa in onda della puntata extra-large de La forza di una donna che continuerà ad allenare l'appuntamento con Verissimo.
Nel diurno feriale, invece, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar si ritroverà a sfidare gli episodi inediti de Il Paradiso delle signore, la soap opera pomeridiana di Rai 1 che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, al momento in leggero calo dal punto di vista Auditel rispetto ai dati della scorsa stagione.
Il successo Auditel delle serie turche nel palinsesto Mediaset
Intanto, dal punto di vista Auditel, Mediaset continua a brindare per il successo delle serie turche nella fascia serale e pomeridiana di Canale 5.
L'appuntamento con La forza di una donna viaggia su una media di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori al giorno, pari a uno share che arriva a toccare anche il 26% e picchi del 29% durante la messa in onda.
In prime time, invece, ottimi ascolti per La notte nel cuore che nonostante i raddoppi settimanali riesce a conquistare una platea di 2,2 milioni di fedelissimi a puntata, registrando uno share che oscilla tra il 15 e il 17% nella fascia serale.