Cambio di palinsesto sulle reti Rai da lunedì 29 settembre, data in cui debutterà la terza stagione di Blanca, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta.

In daytime, invece, non ci sarà alcuno spostamento per Il Paradiso delle signore 10: la soap sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio e senza variazioni, così come avvenuto questa settimana.

Al sabato pomeriggio, invece, confermato l'appuntamento con Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo.

Il debutto di Blanca 3 in prime time: cambio programmazione Rai da lunedì 29 settembre

La programmazione di Rai 1 subirà delle variazioni a partire dal 29 settembre, giorno in cui ci sarà spazio per il debutto della terza stagione di Blanca.

Dopo il successo delle stagioni precedenti, la fiction sarà pronta a riconquistare il gradimento degli spettatori di Rai 1 con un nuovo ciclo di episodi che si preannunciano densi di sorprese.

Tra i volti confermati c'è anche quello di Giuseppe Zeno, che insieme a Maria Chiara Giannetta è diventato uno dei volti simbolo di questa serie.

La fiction Blanca 3 sfida la nuova edizione del Grande Fratello con Simona Ventura

La fiction dovrà sfidare l'appuntamento serale con la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 che quest'anno festeggerà i 25 anni di messa in onda nel palinsesto della tv generalista.

Per l'occasione, Mediaset ha scelto di puntare su un ritorno alle origini: nel cast ci saranno solo persone sconosciute al grande pubblico.

Un'altra importante novità riguarderà l'arrivo di Simona Ventura alla conduzione, pronta a condurre nuovamente un reality show a distanza di quasi 15 anni dalla sua ultima esperienza al timone de L'Isola dei famosi, all'epoca ancora trasmesso nella fascia serale di Rai 2.

Nessuno spostamento per Il Paradiso delle signore nel palinsesto di Rai 1

Per quanto riguarda il daytime di Rai 1, dal 29 settembre al 3 ottobre non sono previste nuove variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore 10.

La soap non subirà spostamenti, ma andrà regolarmente in onda dalle 16 alle 17.

Confermato anche l'appuntamento del sabato con Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, che al debutto ha fatto fatica a imporsi nella sfida Auditel del pomeriggio, fermandosi sulla soglia dei 900.000 spettatori, pari a uno share dell'11% contro il 22% registrato nella stessa fascia oraria da Verissimo su Canale 5.