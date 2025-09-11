Cambio palinsesto tv dal prossimo lunedì 22 settembre 2025 con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con Amici 2025.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi era inizialmente previsto da domenica 21 settembre ma, alla fine, si è scelto di posticiparne la messa in onda, facendolo slittare di una settimana.

Per La forza di una donna, invece, proseguirà la messa in onda per un'altra settimana di episodi della durata di circa 40 minuti in daytime.

Slitta Amici 2025 in daytime: cambio palinsesto tv dal 22 settembre

L'appuntamento in daytime con il pomeridiano di Amici 2025, inizialmente previsto per domenica 21 settembre, slitterà di una settimana.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà trasmesso a partire da domenica 28 settembre nella fascia pomeridiana, andando in onda dalle 14 alle 16:30 contro Domenica In.

Questo slittamento porterà a dei cambiamenti anche riguardanti la messa in onda del daytime pomeridiano trasmesso su Canale 5 subito dopo Uomini e donne, nel palinsesto feriale.

La striscia di Amici 25 tornerà in onda da lunedì 29 settembre nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:40 circa.

La forza di una donna prosegue con episodi lunghi

A beneficiarne, quindi, sarà l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata soap opera turca di Canale 5 che in questi mesi estivi ha registrato ascolti in costante crescita, arrivando a toccare anche il 26% di share.

Le nuove puntate, nella settimana che va dal 22 al 26 settembre, saranno trasmesse ancora in versione extra-large, con messa in onda che va dalle 16:10 alle 16:45 circa, lasciando poi spazio all'appuntamento con Dentro la notizia, il nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi che viaggia sul 16% di share.

Dalla settimana successiva, invece, con il ritorno in video del pomeridiano di Amici 25, non ci sarà più spazio per le puntate extra-large della soap, le quali potrebbero subire una drastica riduzione e arrivare a soli 15-20 minuti di messa in onda.

Mediaset festeggia con gli ascolti de La forza di una donna in daytime

Anche in queste prime settimane di settembre, con la messa in onda anticipata nello slot orario delle 15:50, l'appuntamento con La forza di una donna ha registrato ottimi ascolti nella fascia del pomeriggio.

La soap opera ha attirato l'attenzione di oltre 1,8 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare la soglia dei 2 milioni in total audience.

Lo share della serie si aggira sul 24% di share, con punte che hanno toccato anche il 27%: numeri che permettono alla rete ammiraglia del Biscione di staccare la concorrenza Rai rappresentata dalla soap opera Il Paradiso delle signore.