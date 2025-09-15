Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire da lunedì 29 settembre, giorno in cui è previsto il debutto del Grande Fratello.

La nuova edizione dello storico reality show sarà condotta da Simona Ventura e partirà subito con un raddoppio settimanale in prima serata.

In daytime, invece, spazio al ritorno della striscia quotidiana di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi confermato subito dopo Uomini e donne.

Il ritorno del Grande Fratello: cambio programmazione tv dal 29 settembre

La serata di lunedì 29 settembre si preannuncia particolarmente attesa dal pubblico della rete ammiraglia del Biscione per il ritorno del Grande Fratello in prime time.

Il reality show tornerà alle origini dopo una serie di ultime edizioni ibride che hanno presentato un cast composto da concorrenti famosi e da persone comuni.

Quest'anno, invece, Mediaset ha scelto di tornare al format originale del reality, puntando nuovamente sulla presenza nel cast di soli concorrenti sconosciuti al grande pubblico.

Tra le novità spicca anche il cambio nella conduzione: alla guida del reality show non ci sarà più Alfonso Signorini bensì Simona Ventura, pronta a entrare nuovamente nel parterre di conduttori del Biscione.

Il raddoppio del Grande Fratello in prima serata su Canale 5

Un'edizione che si preannuncia molto interessante e che, quest'anno, potrà contare sull'ottimo traino lasciato in eredità da La ruota della fortuna, il game dell'access prime time condotto da Gerry Scotti, che viaggia su una media di oltre 4,5 milioni di spettatori a puntata.

Il ritorno del Grande Fratello partirà subito con un raddoppio: stando a quanto si apprende, dopo la prima puntata del 29 settembre, ce ne sarà subito un'altra, prevista nella serata di giovedì 2 ottobre, in cui saranno presentati altri concorrenti.

Cambio programmazione anche nel daytime pomeridiano di Canale 5, dove dal 29 settembre ci sarà spazio per il debutto del daytime di Amici 25.

Lo storico talent show andrà in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio subito dopo Uomini e donne, dalle 16:10 alle 16:40 circa.

Le prime novità sulla nuova edizione del GF con Simona Ventura

Le prime anticipazioni sul nuovo Grande Fratello rivelano che, in studio, ci sarà un parterre di opinionisti speciali, composto da ex concorrenti che hanno segnato la storia dello storico reality show.

Un vero e proprio panel che cambierà ogni settimana e, tra i primi nomi emersi in questi giorni, spiccano quelli di Marina La Rosa e Cristina Plevani, entrambe protagoniste della prima storica edizione del reality show e successivamente anche protagoniste di edizioni diverse de L'Isola dei famosi, sempre su Canale 5.