Cambio programmazione per le reti Mediaset nel fine settimana del 13 e 14 settembre, con una serie di novità che riguarderanno in primis la messa in onda delle soap.

Su Canale 5 si assisterà alla messa in onda de La forza di una donna anche nel weekend, con delle nuove puntate speciali che avranno una durata di ben due ore.

Su Rete 4, invece, la durata de La Promessa verrà nuovamente estesa e conquisterà i 10 minuti che le vengono sottratti nel daytime feriale dal talk show di Nicola Porro.

La forza di una donna anticipa e raddoppia: cambio programmazione Mediaset 13-14 settembre

L'appuntamento con La forza di una donna si appresta a sbarcare anche nel fine settimana di Canale 5 con un doppio appuntamento speciale che andrà in onda al sabato e alla domenica pomeriggio.

La serie turca che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori italiani andrà in onda con puntate extra-large che saranno trasmesse anche in anticipo rispetto all'orario canonico, dato che la loto partenza è stata fissata per le 14:30 circa, subito dopo la storica soap statunitense Beautiful.

La messa in onda, però, andrà avanti fino alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà alla nuova edizione di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che tornerà in onda dopo la pausa estiva.

La soap opera La Promessa si allunga nel weekend del 13 e 14 settembre

Per lasciare spazio a Verissimo, nel pomeriggio del 13 e 14 settembre risulta cancellata la messa in onda di Innocence, l'altra serie turca lanciata questa estate su Canale 5 che non ha brillato dal punto di vista Auditel, registrando ascolti in netto calo.

Su Rete 4, invece, il cambio programmazione del fine settimana riguarderà l'appuntamento con La Promessa, la fortunata serie spagnola che tutte le sere appassiona il pubblico.

La soap, al sabato e alla domenica sera, tornerà in onda a partire dalle 19:35 circa subito dopo l'edizione serale del Tg4, occupando anche lo slot orario lasciato libero dall'appuntamento con 10 minuti, il talk show condotto da Nicola Porro, previsto soltanto nel daytime feriale.

Gli ottimi ascolti de La Promessa nel preserale estivo di Rete 4

L'appuntamento con La Promessa, anche nei mesi della stagione estiva, ha mantenuto inalterata la sua media di spettatori, viaggiando ogni sera sulla soglia degli 800 mila spettatori con picchi di 900 mila fedelissimi e quasi il 7% di share.

Ottima performance anche per le repliche che sono state trasmesse nella fascia del daytime mattutino di Rete 4, viste da una media di 160/180 mila spettatori al giorno, pari a uno share che ha raggiunto il 5% toccando la soglia del 6%, tanto da battere l'ascolto del talk show politico Agorà Estate trasmesso su Rai 3.