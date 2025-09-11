Cambio programmazione per la rete ammiraglia Mediaset nel weekend a partire dal prossimo 13 settembre. Il palinsesto subirà delle modifiche dovute alla cancellazione di Innocence nella fascia del pomeriggio, per lasciare spazio alle nuove puntate de La forza di una donna.

Spazio anche al ritorno di Verissimo condotto da Silvia Toffanin mentre, nel preserale, andranno in onda le puntate in replica di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

La forza di una donna allunga: cambio programmazione Mediaset nel weekend

Il weekend di Canale 5 si appresta a subire dei cambiamenti importanti a partire dal 13 settembre, giorno in cui nel primo pomeriggio ci sarà il debutto de La forza di una donna in prima visione assoluta.

Dopo aver registrato ottimi ascolti nel daytime feriale, la soap turca incentrata sulle vicende di Bahar arriverà anche nel fine settimana con una programmazione speciale.

Le nuove puntate, per il weekend del 13 e 14 settembre, risultano in programma dalle 14:30 alle 16:30: circa due ore in compagnia di Bahar e tutti gli altri protagonisti della serie che questa estate ha registrato punte superiori ai 2 milioni di spettatori con il 26% di share.

Stop Innocence su Canale 5, Paolo Bonolis prosegue in replica nel preserale

A seguire, subito dopo La forza di una donna, la linea passerà a Verissimo: la nuova edizione debutterà sabato 13 settembre alle 16:30.

Anche quest'anno Silvia Toffanin intervisterà i vari protagonisti dello spettacolo e, tra gli ospiti annunciati, spicca il nome di Katia Ricciarelli, la quale parlerà per la prima volta in televisione dopo la morte del suo ex marito Pippo Baudo.

Il ritorno di Verissimo, previsto in palinsesto fino alle 18:45, porterà allo stop di in prima visione assoluta su Canale 5: la serie turca, infatti, proseguirà solo in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Nel preserale del weekend, invece, proseguirà l'appuntamento con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis ma a differenza del daytime feriale, non saranno trasmesse puntate inedite bensì le repliche delle precedenti stagioni.

Ascolti al ribasso per Avanti un altro su Canale 5

Un inizio stagione complicato per Bonolis e il suo Avanti un altro che, in queste prime settimane di programmazione, ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori al giorno pari a uno share del 15-16%.

Numeri lontani da quelli registrati dal game show in inverno, quando la media arriva a toccare la soglia dei 3,5 milioni di fedelissimi e punte del 21% di share.

A vincere la gara del preserale è Reazione a catena condotto da Pino Insegno su Rai 1, seguito da una platea di circa 3 milioni di spettatori al giorno.