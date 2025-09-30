Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre, quando si assisterà allo stop di Tradimento, la soap opera turca che in questi mesi ha registrato ottimi ascolti nella fascia serale.

Possibili variazioni di palinsesto anche per La ruota della fortuna, il game show dell'access prime time di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, il quale potrebbe essere sostituito dal ritorno in video di Striscia la notizia, di cui sono comparsi i primi promo della nuova stagione.

Stop per Tradimento in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

Con il mese di novembre si arriverà al gran finale di sempre della soap Tradimento che, dopo una lunga pausa estiva, è tornata in onda in prima visione assoluta da fine agosto.

La serie incentrata sulle vicende della famiglia di Guzide ha subito ritrovato il suo affezionato pubblico, conquistando una media di oltre 2,3 milioni di spettatori nel competitivo prime time del venerdì, pari a uno share che si aggira sul 16-17%.

Dopo il gran finale di Tradimento non si esclude che Mediaset possa decidere di puntare su un altro titolo turco che aveva fatto presa questa estate sul pubblico di Canale 5: trattasi di Io sono Farah, che potrebbe conquistare il prime time e sfidare gli show previsti nel venerdì sera di Rai 1, tra cui The Voice condotto da Antonella Clerici.

La ruota della fortuna a rischio per Striscia la notizia

Con il mese di novembre sarebbe a rischio anche la programmazione de La ruota della fortuna in access prime time, dato che il fortunato game show a premi potrebbe lasciare spazio al ritorno di Striscia la notizia.

Lo storico tg satirico, ideato da Antonio Ricci, potrebbe tornare in onda nella sua storica fascia oraria tra novembre e dicembre, malgrado gli ascolti deludenti registrati nel corso delle ultime stagioni.

Al momento, in casa Mediaset, si sta valutando attentamente quella che sarà la collocazione ufficiale di Striscia la notizia nel palinsesto della nuova stagione autunnale e, intanto, sono già partiti i promo che ne annunciano il ritorno.

Il successo Auditel de La ruota della fortuna contro Affari Tuoi

L'ultima stagione di Striscia la notizia aveva registrato ascolti in caduta libera nell'access prime time di Canale 5, portandosi a casa una media di circa 3 milioni di spettatori pari al 15% di share, contro i 5,5 milioni registrati ogni sera da Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Al momento, invece, con La ruota della fortuna la situazione si è ribaltata: il game show di Canale 5 viaggia sui 4,7 milioni d fedelissimi a puntata mentre il game dei pacchi di Rai 1 si attesta sulla soglia dei 4 milioni a sera pari al 21-22% di share.