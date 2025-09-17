Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di ottobre. Le novità riguarderanno l'appuntamento quotidiano con La forza di una donna, la popolare soap turca che da questa estate sta tenendo banco nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Complice il ritorno del daytime di Amici 25 nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:40, la soap subirà una drastica riduzione.

In access prime time, invece, non si fermerà l'appuntamento con La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

La forza di una donna ridotta in daytime: cambio programmazione Mediaset ottobre 2025

L'appuntamento con La forza di una donna, durante il mese di ottobre, subirà delle variazioni nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Dal 28 settembre in poi, infatti, debutterà la nuova edizione del daytime di Amici 25, trasmesso come sempre subito dopo Uomini e donne.

Il talent show tornerà così alla sua regolare programmazione in daytime, togliendo spazio alla serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp.

I nuovi episodi, infatti, non troveranno più spazio nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:55 circa, così come accadrà a partire da lunedì 22 settembre.

Gerry Scotti non si ferma con La ruota della fortuna in access prime time

Le puntate inedite della soap saranno drasticamente ridotte e, al momento, risultano in programmazione dalle 16:40 alle 17:00: circa 20 minuti al giorno, prima di lasciare spazio all'appuntamento con Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, che sta facendo fatica a imporsi negli ascolti contro Vita in diretta trasmesso su Rai 1.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda l'access prime time di Canale 5 durante il mese di ottobre: Gerry Scotti continuerà a presidiare tale fascia oraria con La ruota della fortuna, prendendo ufficialmente il posto di Striscia la notizia.

Il game show andrà in onda tutti i giorni dalle 20:45 alle 21:40 circa, sfidando l'appuntamento con Affari Tuoi, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1, con la conduzione di Stefano De Martino.

Il successo de La ruota della fortuna

Al momento, la sfida Auditel in questa prima parte della stagione autunnale è vinta proprio da La ruota della fortuna di Scotti, seguita da una media di oltre 4,5 milioni di spettatori.

Il game show riesce a portarsi a casa oltre il 25% di share, riuscendo a raggiungere picchi del 34% durante la messa in onda con oltre 6 milioni di appassionati.

Su Rai 1, invece, l'appuntamento con Affari Tuoi si è assestato sulla soglia dei 4,2 milioni di spettatori pari al 20-21% di share, in leggero calo rispetto ai dati registrati nella passata stagione televisiva.