Cambio programmazione tv sulle reti Rai nel corso della stagione autunnale in prime time. L'appuntamento con la fiction Cuori 3, inizialmente previsto da fine settembre, risulta rimandato e posticipato a data da destinarsi per lasciare spazio al debutto della fiction Balene - Amiche per sempre nel prime time della domenica.
In access prime time, invece, sospeso l'appuntamento del sabato con Affari Tuoi a partire dal 27 settembre per lasciare spazio al ritorno di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.
Rimandata la fiction Cuori 3: cambio programmazione Rai autunno 2025
La messa in onda della terza stagione di Cuori con protagonista Pilar Fogliati era stata inizialmente annunciata per domenica 21 settembre in prima serata su Rai 1, ma così non sarà.
I vertici della tv di Stato hanno scelto di apportare le prime modifiche alla programmazione di questa stagione autunnale, rimandando la serie medical per puntare sulla messa in onda di Balene - Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris.
La fiction andrà in onda da domenica 21 settembre e si ritroverà a dover sfidare l'appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca di Canale 5 che in queste settimane di messa in onda estiva ha registrato una media superiore ai 2 milioni di appassionati arrivando anche al 19% di share con il traino de La ruota della fortuna.
Affari Tuoi sospeso al sabato sera su Rai 1
Il cambio programmazione Rai di questo autunno riguarderà anche l'appuntamento con Affari Tuoi, il game show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino.
Dal 27 settembre, alle 20:35 debutterà la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo storico show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che quest'anno festeggia il ventennale di messa in onda con un cast che prevede la presenza di Barbara d'Urso, Francesca Fialdini, Paolo Belli, Andrea Delogu, Martina Colombari e Filippo Magnini.
Lo show toglierà spazio ad Affari Tuoi, la cui puntata del sabato risulta sospesa per tutta la stagione autunnale, salvo poi ritornare in onda da fine dicembre.
Affari Tuoi perde la sfida Auditel contro La ruota della fortuna
Un inizio stagione difficile per Affari Tuoi che, in queste prime settimane di programmazione dopo la sosta estiva, ha perso la sfida Auditel contro La ruota della fortuna trasmesso su Canale 5.
Per il game show condotto da Stefano De Martino, la media si è assestata sulla soglia dei 4 milioni circa di spettatori pari a uno share del 20%.
Il game condotto da Gerry Scotti, invece, viaggia su una media di oltre 4,5 milioni di appassionati in access prime time, arrivando anche al 25% di share con punte del 29% durante la messa in onda.