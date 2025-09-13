Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel daytime del 13 e 14 settembre 2025. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La Promessa, la fortunata soap opera turca di Rete 4 che nel fine settimana tornerà ad allungarsi.

Complice l'assenza del programma 10 minuti, la messa in onda della serie spagnola tornerà a sfiorare la durata di un'ora nel preserale.

Cambiamenti anche nella fascia pomeridiana di Canale 5, dove risulta sospeso l'appuntamento con Forbidden Fruit per lasciare spazio alla messa in onda delle puntate extra-large de La forza di una donna.

La Promessa torna ad allungarsi: cambio programmazione tv 13-14 settembre

Il palinsesto tv del fine settimana di Rete 4, per il 13 e 14 settembre, prevede la messa in onda de La Promessa in prima visione assoluta, seppur con una durata differente rispetto al solito.

La soap opera spagnola incentrata sulle vicende di Jana e Manuel, infatti, non sarà in onda dalle 19:50 come è accaduto nel daytime feriale, bensì sarà trasmessa in anticipo di circa 10 minuti.

I nuovi episodi andranno in onda dalle 19:40 in poi, subito dopo l'edizione serale del Tg4, complice l'assenza in palinsesto di 10 minuti, il nuovo talk show condotto da Nicola Porro, previsto soltanto nel preserale feriale.

Stop per Forbidden Fruit, arriva La forza di una donna nel daytime pomeridiano

Cambiamenti di programmazione anche per il pomeriggio di Canale 5: il 13 e 14 settembre, in daytime, non ci sarà spazio per le nuove puntate di Forbidden Fruit.

La soap opera turca che ha tenuto compagnia al pubblico nei pomeriggi del 6 e 7 settembre, è stata sospesa dal palinsesto del fine settimana, per lasciare spazio a La forza di una donna in prima visione.

Per trainare al meglio il ritorno del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Mediaset ha scelto di puntare sulla serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, mandando in onda delle puntate speciali che saranno trasmesse dalle 14:30 alle 16:30 circa.

Ascolti in calo per Forbidden Fruit nel fine settimana di Canale 5

La scorsa settimana, l'appuntamento del fine settimana con Forbidden Fruit è stato penalizzato dal punto di vista Auditel dalla messa in onda delle partite di Volley trasmesse su Rai 1, le quali hanno registrato ascolti superiori al 30% di share.

La serie turca incentrata sulle vicende di Alihan e Zeynep ha cercato di difendersi al meglio, mantenendo una media di oltre 1,7 milioni di spettatori sia al sabato che alla domenica pomeriggio, con uno share che tuttavia si è fermato sulla soglia complessiva del 15%, contro il 20-21% registrato tradizionalmente nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset.