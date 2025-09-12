Cambio programmazione tv dal 15 al 21 settembre nel palinsesto serale di Canale 5. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore, la fortunata soap che sta registrando ascolti in costante aumento, trasmessa in queste ultime settimane con un raddoppio serale.

Dalla prossima settimana, invece, Mediaset manterrà solo la messa in onda di domenica sera lasciando la serata del martedì a Io Canto Family.

In prime time, invece, si assisterà allo stop di Ciao Darwin con Paolo Bonolis nella serata del sabato.

La notte nel cuore non raddoppia: cambio programmazione tv 15-21 settembre

Per la prima serata di Canale 5 sono in arrivo una serie di cambiamenti che interesseranno i fan de La notte nel cuore, la serie turca che dallo scorso maggio sta appassionando sempre più spettatori.

Dopo due settimane di raddoppi nella fascia serale, con puntate trasmesse anche di martedì sera, Mediaset modificherà la programmazione a partire dal 16 settembre.

I nuovi episodi della soap saranno trasmessi soltanto di domenica sera: la serie, quindi, tornerà in onda regolarmente il 21 settembre in prima visione, mentre di martedì sera ci sarà spazio per la messa in onda di Io Canto Family, il baby talent condotto da Michelle Hunziker che quest'anno verrà rinnovato con una giuria ex novo.

Stop per lo show di Paolo Bonolis in prime time

Il cambio programmazione Mediaset dal 15 al 21 settembre, inoltre, riguarderà anche l'appuntamento con Ciao Darwin nel prime time del sabato.

Il 20 settembre andrà in onda l'ultima puntata in replica dello show, dopodiché si assisterà allo stop per Bonolis nella fascia serale con il suo show.

Dal 27 settembre, infatti, debutterà la nuova edizione di Tu si que vales nel sabato sera di Canale 5: lo show coadiuvato da Maria De Filippi quest'anno prevede proprio l'ingresso di Bonolis nella schiera dei giurati al fianco di Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Lo show di Canale 5 partirà in concomitanza con Ballando con le stelle, il varietà del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci quest'anno con la partecipazione di Massimiliano Rosolino.

Inizio stagione difficile per Paolo Bonolis e Avanti un altro su Canale 5

Intanto, l'inizio della nuova stagione televisiva è stata abbastanza complicata per Paolo Bonolis dal punto di vista Auditel.

Il ritorno di Avanti un altro nel preserale non sta brillando e la media si è assestata sulla soglia dei 2 milioni di spettatori, pari a uno share del 15%.

Numeri decisamente bassi se paragonati a quelli di Reazione a catena che, su Rai 1, sfiora la soglia dei 2.9 milioni a puntata, arrivando anche a picchi del 25% di share nel preserale.