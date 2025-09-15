Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel weekend del 20 e 21 settembre. In daytime è previsto un nuovo doppio appuntamento con La forza di una donna, che andrà in onda in versione extra-large con puntate speciali di due ore.

La soap turca proseguirà così anche di domenica sera, prendendo il posto di Amici 25, il fortunato talent show di Maria De Filippi, la cui partenza è slittata di una settimana a domenica 28 settembre.

La forza di una donna prosegue anche di domenica: cambio programmazione tv 20-21 settembre

Il weekend pomeridiano di Canale 5 anche per le giornate del 20 e 21 settembre, continuerà a essere nelle mani de La forza di una donna, la seguitissima soap turca che in queste ultime settimane di programmazione ha registrato ascolti in costante e netta crescita.

Le nuove puntate saranno trasmesse sabato 20 dalle 14:35 alle 16:30 circa ed è confermato anche l'appuntamento di domenica 21 settembre, al posto del debutto di Amici 25.

Il talent show che porta la firma di Maria De Filippi slitterà di una settimana rispetto all'annunciata data di partenza e andrà in onda da domenica 28 settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La soap La forza di una donna sfida Domenica In

L'appuntamento con la soap turca si ritroverà così a dover sfidare l'appuntamento con Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier confermato anche quest'anno dalle 14 alle 17 circa.

In prime time, invece, confermato l'appuntamento con La notte nel cuore in prima visione assoluta: la soap opera turca andrà in onda con una singola puntata settimanale su Canale 5 e non più con i raddoppi, così come è accaduto fino a questa settimana.

Nel preserale del weekend Mediaset, invece, confermati gli appuntamenti in replica con Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Il successo Auditel della soap turca nel sabato pomeriggio Mediaset

Intanto, la prima puntata speciale de La forza di una donna trasmessa al sabato pomeriggio su Canale 5, ha registrato ottimi ascolti in daytime.

La soap opera è stata seguita da una media di oltre 2 milioni di telespettatori arrivando a toccare il 21% di share con picchi del 25% durante la messa in onda, superando ampiamente la concorrenza Rai, ferma a una media del 10% in quello stesso slot orario con le trasmissioni Linea Blu e Passaggio a Nord-Ovest.

Ascolti che hanno permesso alla serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, Sarp e Sirin di assicurare un ottimo traino al primo appuntamento della stagione con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che ha registrato una media di oltre 1,7 milioni di fedelissimi pari al 22,50% di share.