Cambio di programmazione da lunedì 29 settembre, con diverse novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La soap non sarà più trasmessa nello slot delle 16:10, ma slitterà di circa 30 minuti, occupando quello delle 16:40.

Dal 29 settembre tornerà anche l'appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura, che fin dalla prima settimana proporrà una doppia puntata in prima serata.

Slitta La forza di una donna su Canale 5: cambio di programmazione tv dal 29 settembre

Il nuovo palinsesto di Canale 5, a partire dal 29 settembre, prevede la messa in onda della striscia quotidiana di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che debutterà nel daytime domenicale dal 28 settembre.

Anche quest'anno sarà riservato uno slot di circa 30 minuti al giorno al talent show nel pomeriggio feriale di Canale 5, subito dopo la messa in onda di Uomini e donne.

L'arrivo del talent show farà slittare la messa in onda de La forza di una donna, la soap dei record che in queste ultime settimane di settembre, complice una trama sempre più fitta di colpi di scena, è esplosa dal punto di vista Auditel, registrando dati in costante aumento.

Solo 20 minuti per La forza di una donna, Grande Fratello raddoppia in prime time

La serie sarà trasmessa dalle 16:40 alle 17, appena 20 minuti al giorno intervallati dagli spot pubblicitari.

Il cambio di programmazione Mediaset dal 29 settembre riguarderà anche l'appuntamento con il Grande Fratello, che da lunedì 29 tornerà in onda regolarmente su Canale 5 con una nuova edizione formata da soli concorrenti Nip.

Il GF, fin dalla prima settimana di messa in onda, sarà trasmesso con un doppio appuntamento settimanale: Simona Ventura comparirà in prime time il lunedì e il giovedì sera.

Anche quest'anno è previsto il daytime per il Grande Fratello: su Canale 5 andrà in onda alle 13:40 e alle 18:35 mentre su Italia 1 sarà trasmesso alle 13 e alle 18.

L'ultima edizione del GF aveva registrato ascolti al ribasso su Canale 5

L'ultima edizione dello storico reality show Mediaset aveva registrato ascolti altalenanti nella fascia serale di Canale 5, fermandosi a una media di appena 2 milioni di spettatori complessivi.

A pesare erano stati soprattutto i costanti raddoppi serali e i continui cambi di palinsesto che, in determinate settimane, avevano portato il GF a subire un crollo dal punto di vista Auditel, fermandosi sulla soglia del 12-13% di share tra prima e seconda serata.