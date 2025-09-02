Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire dall'8 settembre 2025, con una serie di novità che riguarderanno in primis La forza di una donna.

La soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano andrà in onda anche nel fine settimana di Canale 5 con delle puntate extra-large che avranno una durata di ben due ore.

In prime time, invece, nuovo appuntamento doppio con La notte nel cuore, prevista sia martedì che domenica sera dalle 21:40 circa.

Nuovo cambio programmazione tv per La forza di una donna dall'8 settembre

Per La forza di una donna sono in arrivo una serie di modifiche che riguarderanno sia la programmazione feriale che quella del weekend.

A partire da lunedì 8 settembre, infatti, i nuovi episodi della serie incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp saranno trasmessi dalle 15:30 alle 16:45 circa nel daytime feriale.

La soap sarà chiamata sempre a trainare il talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, in attesa del ritorno in video di Uomini e donne.

Ma, dalla prossima settimana, si assisterà alla messa in onda della soap opera turca anche nel weekend di Canale 5 con nuovi episodi speciali.

La forza di una donna inizia prima nel weekend, La notte nel cuore raddoppia ancora

Mediaset ha scelto di puntare su questo titolo per assicurare un buon traino all'appuntamento del fine settimana con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

La forza di una donna andrà in onda in una fascia oraria differente: l'orario di partenza è fissato per le 14:35 circa e si andrà avanti fino alle 16:30.

Il 13 e 14 settembre, quindi, gli spettatori potranno assistere alla messa in onda di due puntate speciali della durata di oltre due ore in daytime.

Cambiamenti anche per la programmazione de La notte nel cuore, l'altra serie turca di successo lanciata da Mediaset questa estate, che sta registrando ascolti in crescita nel prime time.

Per la prossima settimana sono previsti due appuntamenti speciali: quello di martedì 9 e quello di domenica 14 settembre, entrambi trainati dal game show La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti in access prime time su Canale 5.

La soap opera turca con Bahar continua a vincere la gara ascolti del pomeriggio televisivo

Intanto, la prima puntata de La forza della donna nello slot orario delle 15:50 ha subito ritrovato il suo affezionato pubblico, con una media che ha sfiorato 1,8 milioni di spettatori in daytime e uno share del 23%.

La soap ha assicurato un buon traino al debutto di Dentro la notizia che, nel pomeriggio dell'1 settembre, ha ottenuto una media di 1,2 milioni di spettatori pari al 18% nella prima parte e al 16% nella seconda parte.