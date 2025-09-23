Il cambio programmazione tv Mediaset del prossimo mese di ottobre prevede una riduzione della durata di Beautiful nella fascia del daytime feriale.

La soap opera a stelle e strisce si ritroverà a dover lasciare spazio al ritorno del Grande Fratello, che avrà una striscia quotidiana subito dopo l'edizione delle 13 del Tg5.

Cambiamenti in vista anche per La forza di una donna, la soap opera turca che sta registrando ascolti in costante crescita, la quale verrà ridotta nel daytime feriale.

Beautiful ridotta in daytime: cambio programmazione tv ottobre 2025

L'appuntamento con Beautiful subirà le prime variazioni a partire da domenica 28 settembre, giorno in cui tornerà in onda Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi, pronto a occupare la fascia oraria che va dalle 14 alle 16.

La trasmissione prenderà il posto della puntata di Beautiful che, fino a questo momento, veniva trasmessa dalle 14 alle 14.35 circa.

Cambiamenti in arrivo anche nel daytime feriale per la bistrattata soap americana, dato che, con il ritorno del Grande Fratello, finirà per perdere spazio nella fascia pomeridiana.

La striscia del reality show condotto da Simona Ventura sarà trasmessa dalle 13:40 alle 13:55 circa, facendo slittare così Beautiful di circa 15 minuti rispetto al solito, con chiusura fissata sempre per le 14:15, orario di inizio delle puntate di Forbidden Fruit.

Ascolti in calo per Beautiful nel daytime pomeridiano di Canale 5

Un periodo non facile per Beautiful dal punto di vista Auditel, dato che la media di queste ultime settimane risulta essere inferiore alla soglia dei 2 milioni di spettatori in daytime, pari a uno share compreso tra il 15 e il 17%.

Numeri decisamente sottotono rispetto a quelli registrati in passato dalla soap incentrata sulle vicende di Ridge, Brooke ed Eric in grado di superare la soglia dei 2,3 milioni di spettatori fissi al giorno, arrivando anche al 19-20% di share, nonostante la concorrenza del Tg1.

La forza di una donna perde spazio nella fascia pomeridiana di Canale 5

Cambiamenti previsti ad ottobre anche per La forza di una donna, dato che la soap opera perderà spazio nel palinsesto feriale e in quello festivo.

Le nuove puntate, dal lunedì al venerdì, saranno trasmesse dalle 16:40 alle 17:00 circa nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Nel fine settimana, invece, la serie non sarà più trasmessa di domenica pomeriggio per lasciare spazio al pomeridiano di Amici 25, mentre al sabato è confermata la puntata speciale di due ore che troverà spazio dalle 14:30 alle 16:30 circa, dove in queste settimane ha superato la soglia dei 2 milioni di spettatori fissi, arrivando anche al 23% di share.