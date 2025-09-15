Domenica 14 settembre, Cecilia Rodriguez è stata ospite a Verissimo e, tra i vari argomenti affrontati, per la prima volta ha fatto chiarezza sulle voci di una presunta lite con la sorella Belen. La 35enne ha ribadito che non è successo nulla e che Belen è al settimo cielo perché per la prima volta diventerà zia: "Una litigata ogni tanto ci scappa, ma siamo una famiglia unita".

Le parole su Belen

Silvia Toffanin, senza giri di parole, ha chiesto alla sua ospite quali fossero i rapporti con la sorella, visto che da mesi si parla di una presunta lite furiosa tra le due.

A quel punto, Cecilia Rodriguez ha deciso di fare chiarezza sulla questione una volta per tutte: "In questi mesi si è detto tutto su di noi, ma non è successo niente di grave. Siamo due sorelle, ci assomigliamo tanto, dal vivo non lo so, però, in foto ci assomigliamo tanto. Però siamo molto diverse, non dico come l’acqua e l’olio, però siamo molto diverse e quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa. Però siamo una famiglia molto unita". Sulla base di quanto dichiarato, la 35enne ha spiegato che, pur essendo sorelle, ognuno ha la sua vita, quindi, è normale fare vacanze separate o non vedersi per settimane, in quanto non hanno un rapporto morboso. Prima di chiudere il capitolo legato alla propria famiglia, Cecilia Rodriguez ha precisato di volere molto bene sia a Belen che a Jeremias.

Cecilia: 'Diventerò mamma a metà ottobre'

Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, Cecilia Rodriguez ha poi parlato della maternità: "Diventerò mamma a metà ottobre. Il nome è Clara Isabel, ma Ignazio ha detto che la chiamerà solo Isabel". La diretta interessata ha rivelato di essere una mamma molto tradizionalista e crede che la gravidanza sia arrivata in un momento perfetto, nonostante la coppia cercasse di allargare la famiglia da circa 5 anni. A tal proposito, Cecilia ha detto di essersi rivolta alla scienza per rimanere incinta in quanto non riusciva in modo tradizionale: "Sono felice in tutti i sensi". Anche in questo caso, il sostegno di Belen è stato fondamentale: "Non mi ha lasciata mai sola in questi mesi.

È al settimo cielo perché sarà zia per la prima volta".

Il gesto di Belen dopo Verissimo

Intanto dopo le dichiarazioni di Cecilia, è arrivato il gesto di Belen Rodriguez.

Tramite il suo account Instagram, la showgirl ha messo like all'intervista della sorella pubblicata sulla pagina ufficiale di Verissimo.

Nelle scorse settimane, la stessa Belen in un'intervista aveva ribadito che gli screzi tra sorelle sono all'ordine del giorno in quanto ognuno ha il suo carattere. Tuttavia aveva smentito un litigio furioso come raccontato da alcune riviste di gossip.