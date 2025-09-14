Le anticipazioni sul gran finale de La notte nel cuore in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Cihan si ritroverà in pericolo di vita poco prima della nascita di sua figlia, frutto della storia d'amore con Melek. Tra i due tornerà il sereno dopo un periodo burrascoso ma dovranno superare questo ultimo ostacolo, prima di poter brindare alla loro serenità.

Anche per Nuh e Sevilay arriverà il momento di voltare pagina e lasciarsi alle spalle i brutti momenti del passato.

Cihan rischia la vita, Melek partorisce: come finisce La notte nel cuore su Canale 5

Tra Melek e Cihan, dopo un lungo periodo di continue tensioni, arriverà il momento di godersi un po' di serenità a pochi giorni dalla nascita della loro attesa bambina.

Eppure, prima del lieto evento, i due si ritroveranno a vivere l'ennesimo momento di paura dopo che resteranno coinvolti in una rapina a mano armato all'interno di una gioielleria.

Cihan, pur di proteggere la sua amata, non si farà problemi a intervenire a metterla in salvo, finendo per rischiare la vita: l'uomo verrà colpito da un proiettile che, per fortuna, non si rivelerà fatale.

E, proprio lo choc di questa rapina, porterà Melek a partorire poche ore dopo l'accaduto: la donna darà al mondo una splendida bambina che godrà di ottima salute.

Per Nuh e Sevilay trionfa l'amore nel finale della soap turca

Le anticipazioni sul finale de La notte nel cuore previsto prossimamente su Canale 5, inoltre, rivelano che ci sarà un lieto fine anche per Nuh e Sevilay.

I due, dopo aver affrontato gravissime difficoltà, decideranno di partire insieme per il loro viaggio di nozze: in questo modo si lasceranno alle spalle le sofferenze del passato e saranno pronti a cominciare una nuova vita insieme, lontani da tutto e tutti.

Anche per Sumru comincerà una nuova vita: la donna deciderà di darsi una seconda opportunità con Tahsin, riprendendo in mano le redini della loro relazione.

Il successo de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5

In attesa degli episodi conclusivi della soap opera turca, gli ascolti delle ultime puntate in prime time continuano a essere estremamente positivi per la rete ammiraglia Mediaset.

La soap ha registrato il suo record stagione con circa 2,3 milioni di spettatori, uguagliando gli ascolti di Tradimento che nel pieno della stagione invernale dello scorso anno, aveva raggiunto anche i 2,6 milioni di spettatori su Canale 5, dando filo da torcere agli show di intrattenimento trasmessi su Rai 1.

Un risultato decisamente positivo per la soap tv che, dal prossimo 21 settembre, sarà chiamata a fronteggiare la fiction Balene - Amiche per sempre, che segnerà il ritorno in video dell'attrice Veronica Pivetti.