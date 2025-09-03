Le anticipazioni sull'inizio de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio per l'ingresso in scena di Fulvio, il quale verrà scelto e assunto come nuovo magazziniere del negozio.

Un uomo dal passato turbolento che, dopo aver visto fallire la sua ditta di bottoni, si troverà costretto a doversi reinventare, nascondendo, però, dei segreti che verranno a galla nel corso della stagione.

Intanto, per Salvatore Amato, arriverà il momento dell'addio: il barista, infatti, deciderà di lasciare Milano e il suo impiego alla Caffetteria.

Fulvio nasconde dei segreti: come inizia Il Paradiso delle signore 10

Roberto Landi, nel corso dei primi episodi della nuova stagione della soap opera, sarà alla ricerca di un nuovo magazziniere da introdurre nel team del Paradiso delle signore: la scelta finale ricadrà su Fulvio Rinaldi.

Il nuovo personaggio, interpretato da Simone Montedoro, riuscirà subito a conquistare la fiducia di Landi: grazie alla sua esperienza, riuscirà ad ottenere un contratto fisso.

Fulvio, però, deciderà di non raccontare la verità a sua figlia: non vorrà farle sapere, in buona sostanza, di essere stato assunto come magazziniere. Le farà credere, invece, di essere il contabile di una nuova ditta milanese.

Nel corso della stagione, si scoprirà che ci sono dei segreti legati al passato di Fulvio: questi misteri verranno a galla e potrebbero coinvolgere anche altri protagonisti della soap opera.

L'addio di Salvatore Amato dal cast della decima stagione

Le anticipazioni dei primi episodi de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che Salvo ed Elvira si dedicheranno ai preparativi per il battesimo del piccolo Andrea Maria.

Per la coppia non sarà facile, dato che i genitori di Elvira cercheranno in tutti i modi di avere voce in capitolo, rendendo la situazione molto più complicata del previsto.

Per Salvatore, quindi, arriverà il momento di prendere una decisione importante ed inaspettata: deciderà, infatti, di lasciare Milano e il suo impiego nel bar per trasferirsi da un'altra parte, assieme ad Elvira e al loro bambino, per rimanere lontano dalle ingerenze dei coniugi Gallo.

Il papà di Elvira aveva fatto la guerra a Salvatore nella passata stagione

Nella passata stagione della soap opera, il papà di Elvira si era mostrato particolarmente scontroso e avverso nei confronti di Salvatore, non approvando la relazione tra il barista e sua figlia.

L'uomo cercò in tutti i modi di allontanare Elvira dal giovane Amato, salvo poi ritrovarsi costretto ad arrendere quando sua figlia gli annunciò di essere in dolce attesa di un bebè.

I due, quindi, per evitare uno scandalo mediatico scelsero di convolare a nozze in fretta e furia, così da diventare subito marito e moglie.