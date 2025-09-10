La nuova stagione del sabato sera televisivo è alle porte e tra i nomi in gioco spicca anche quello di Diletta Leotta, contesa tra due show: Ballando con le stelle, guidato da Milly Carlucci su Rai 1, e Tu sì que vales, il talent di Maria De Filippi su Canale 5. Secondo il settimanale Chi, Diletta Leotta avrebbe rifiutato l’invito di Milly Carlucci come "ballerina per una notte". Molti si aspettavano una sua apparizione, ma Leotta avrebbe declinato per concentrarsi su un altro progetto televisivo già definito: partecipare come ospite a Tu sì que vales.

Diletta Leotta: il 'sì' allo show di Maria De Filippi

Diletta Leotta sembra aver accettato l’invito di Maria De Filippi, per un segmento di Tu sì que vales già registrato. La voce – diffusa da Giuseppe Candela nella sua rubrica settimanale su Chi – segnala che la conduttrice di DAZN parteciperà a una gara di lip sync al fianco di Rudy Zerbi, uno dei giudici storici del talent di Canale 5. L’apparizione, che dovrebbe andare in onda nelle prossime settimane, rappresenterebbe per la giornalista sportiva un ritorno alla grande prima serata generalista, occasione utile anche per mostrare un lato più leggero e ironico del suo personaggio televisivo, lontana dal contesto calcistico in cui il pubblico è abituato a vederla.

Una nuova stagione di sfide e novità per Leotta

Non si tratta dell’unico impegno per Diletta Leotta. Oltre alla partecipazione a Tu sì que vales, per lei sono attesi nuovi progetti televisivi. Tra questi, il debutto al timone di Fuoriclasse Serie A Show su DAZN per la domenica sera, un format che ripercorre la giornata calcistica del campionato di Serie A. Da quest'anno, Diletta Leotta non sarà più presente a bordo campo, come, invece, accadeva fino alla passata stagione.

In un’intervista a Sportweek, ha spiegato come il passaggio dal bordocampo allo studio le consenta di valorizzare il bagaglio costruito negli anni. Tra le tante esperienze professionali, ricorda con orgoglio le interviste a campioni come Andriy Shevchenko e Paolo Maldini, ma confessa che il momento più emozionante resta quello vissuto con Cristiano Ronaldo: nonostante la forte tensione iniziale, il campione portoghese si è mostrato sorprendentemente disponibile e cordiale, trasformando quell’incontro in un ricordo speciale della sua carriera.

Inoltre bisogna segnalare la sua partecipazione alla fiction Don Matteo 15, dove interpreterà la nipote di Suor Costanza, personaggio ricorrente di Che Dio ci aiuti.