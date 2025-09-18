Nel silenzio ovattato dei reparti pediatrici, dove ogni battito ha il peso di una speranza, Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù torna su Rai 3 con nuove storie cariche di emozione e sfide mediche. La docuserie firmata Simona Ercolani, prodotta da Stand by Me in collaborazione con Rai Fiction, va in onda in seconda serata alle 23:15, martedì 23 e 30 settembre, e racconta i percorsi straordinari dei giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele, la narrazione si fa ancora più intensa grazie a interviste dirette, empatiche e cariche di umanità.

Ogni puntata presenta due storie: una attuale e una del recente passato, affrontate con la profondità di chi conosce il peso della malattia ma anche la luce della speranza.

Eleonora Daniele: la voce dell’empatia al fianco dei piccoli pazienti

Giornalista, conduttrice e volto autorevole del daytime Rai, Eleonora Daniele arricchisce il racconto con uno stile sobrio e autentico. Dopo anni alla guida di Storie Italiane, dove ha saputo unire informazione e sensibilità, in Dottori in corsia si mette in ascolto dei protagonisti, diventando un ponte tra lo spettatore e le emozioni vissute da famiglie e medici. Le sue interviste partecipate non sono solo un momento televisivo, ma un incontro reale, che restituisce profondità alle storie e dà voce a chi spesso resta in silenzio.

Il suo contributo si distingue per umanità, rispetto e partecipazione emotiva.

Anticipazioni del 23 settembre: Jasmine e Damiano, due percorsi sospesi tra sogno e realtà

Nella puntata in onda martedì 23 settembre, riflettori puntati su Jasmine, 24 anni, che sogna di diventare infermiera. Una vocazione nata proprio durante la sua battaglia contro due tumori al cervello. Ora si trova ad affrontare un intervento delicatissimo al Bambino Gesù, con il timore che qualcosa possa cambiare in lei. La sua determinazione, però, resta incrollabile: aiutare gli altri, anche dopo la malattia, è il cuore pulsante della sua missione.

Accanto a lei, la storia di Damiano, giovane ciclista agonista la cui carriera rischia di interrompersi dopo un gravissimo incidente durante una gara.

Il suo percorso di riabilitazione fisica e psicologica racconta la lotta per tornare in sella, e più in generale per riprendersi la propria identità sportiva e personale.

Anticipazioni del 30 settembre: Asia e Alessandro, la forza nei corpi piccoli

Il 30 settembre, la nuova puntata porta sullo schermo la vicenda di Asia, 9 anni, affetta da una forma severa di scoliosi precoce. I medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù decidono di intervenire per impedire che la situazione peggiori nel tempo. L’intervento rappresenta una tappa cruciale nella crescita di Asia, che affronta tutto con la leggerezza e il coraggio tipico dell’infanzia, sostenuta dalla sua famiglia e dall’équipe medica.

La seconda storia segue Alessandro, che inizia ad avvertire un forte dolore alla guancia, un sintomo che nasconde una diagnosi inaspettata: un tumore raro e aggressivo. Dopo un complesso percorso ospedaliero, Alessandro continua oggi con controlli regolari e testimonia quanto sia possibile tornare alla normalità, pur convivendo con la memoria della malattia.