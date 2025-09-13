Ospite a La volta buona, Elena Santarelli ha ripercorso la scelta, presa ormai da diversi anni, di non pubblicare più immagini dei suoi figli sui social. La showgirl ha spiegato che fino al 2017 aveva condiviso, seppur con moderazione, alcuni scatti di Giacomo e Greta. Poi un episodio l’ha spinta a cambiare radicalmente abitudine. "Era ottobre 2017 – ha raccontato – e ricevetti un messaggio in direct: Tuo figlio è bellissimo, è qui davanti a me, sto mangiando al ristorante”. Un commento che le fece capire come anche le poche foto diffuse online avessero reso riconoscibile suo figlio, all’epoca molto piccolo.

"Non era con me, era con un’altra mamma – ha aggiunto – e questo mi ha dato fastidio, perché sicuramente qualcuno lo aveva filmato e la sua immagine sarebbe rimasta nei telefoni di persone sconosciute". Da quel momento, la conduttrice e modella ha deciso di intraprendere un percorso di privacy totale, convinta che tutelare la quotidianità dei propri figli fosse più importante della condivisione social. Una scelta che, col passare degli anni, non solo non ha mai rimpianto, ma che oggi considera fondamentale.

I pericoli del web e la protezione della famiglia

Elena Santarelli ha voluto sottolineare come la sua posizione non nasca da un rifiuto della tecnologia, ma da una consapevolezza dei rischi legati all’esposizione online dei minori.

"I pericoli del web sono tanti e i male intenzionati sono milioni – ha dichiarato – e potrebbero usare quelle foto per tutt’altri fini". Per lei, i vantaggi di non mostrare i figli sono "enormi", tanto che anche il primogenito, oggi sedicenne, la ringrazia per quella decisione. "Prima si lamentava – ha spiegato – ma quest’estate ha potuto osservare altri ragazzi figli di famosi che venivano fotografati di continuo, anche di nascosto, e mi ha detto: ti i ringrazio, perché vivo la mia vita”.

Il discorso di Elena Santarelli si inserisce in un dibattito sempre più attuale, quello dello “sharenting”, ovvero la tendenza di molti genitori a condividere sui social la crescita dei propri figli. Un fenomeno che può sembrare innocuo ma che, secondo esperti e psicologi, può esporre i minori a rischi legati alla privacy e alla sicurezza.

Santarelli ha testimoniato come, nella sua esperienza diretta, la decisione di non cedere a questa abitudine abbia garantito maggiore serenità all’intera famiglia.

Elena Santarelli: dalla malattia del figlio a una nuova consapevolezza

Un ulteriore motivo che ha spinto Elena Santarelli a proteggere la vita privata dei figli è stato il difficile percorso affrontato dal primogenito Giacomo, colpito da un tumore cerebrale. In quegli anni complessi, la priorità assoluta era salvaguardare la salute e la tranquillità del bambino, evitando ulteriori esposizioni mediatiche. "C’è stato un evento particolare e traumatico nella nostra vita, per cui ho deciso per la privacy totale", ha raccontato in trasmissione.

Una linea seguita senza esitazioni e che le ha permesso di ridurre l’accanimento e la morbosità con cui, a volte, il mondo esterno guarda ai figli dei personaggi noti. "Quando sono con me – ha spiegato – c’è un accanimento, vado da tutti e prendo i telefoni per dire: non devi fare foto ai miei figli”. Una frase che rende bene il livello di attenzione e di protezione che la conduttrice ha sviluppato negli anni. Oggi, a distanza di tempo, può affermare con serenità di aver preso la strada giusta, sostenuta non solo dall’esperienza personale ma anche dal riconoscimento diretto dei suoi ragazzi.