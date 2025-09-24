Continua il gossip su Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, dopo che i due sono stati immortalati insieme dai fotografi di Chi a Milano durante la presentazione de 'Il rifugio atomico', nuova serie Netflix. L’evento, organizzato proprio da Rigo, ha visto l’ex velina di Striscia la Notizia presentarsi con un'amica, sorprendendo tutti e destando immediatamente la curiosità dei presenti. Lei, in una tuta nera aderente e sportiva; lui è apparso a suo agio tra ospiti e fotografi.

Il dettaglio che ha fatto discutere è arrivato sul red carpet: sguardi intensi, sorrisi complici e una mano appoggiata con naturalezza al braccio di Rigo.

Gesti che, sebbene non possano essere considerati una dichiarazione ufficiale, hanno dato un chiaro indizio di vicinanza. La serata milanese, con la presenza di altri volti noti dello spettacolo, si è trasformata così nella prima occasione pubblica in cui i due hanno mostrato un’intesa non trascurabile.

Tutti dettagli che continuano ad alimentare il gossip: non è chiaro, infatti, se si tratti di una frequentazione recente o di un legame che procede da tempo.

Canalis e Rigo: indizi social e viaggi condivisi

I rumors riguardo a una possibile frequentazione fra Elisabetta Canalis ed Alvise Rigo non nati in questi giorni. La showgirl sarda infatti già ad agosto aveva pubblicato una foto che ritraeva Rigo nelle sue storie Instagram.

Inoltre, nel corso delle vacanze passate in California, i due sono stati immortalati insieme dai fotografi di, sorridenti e rilassati. Le coincidenze social come testimoniano i post nelle stesse località, stesse ore hanno fatto il giro dei fan, contribuendo a intrecciare il racconto di un presunto sentimento in crescita.

Ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due

Al momento, però, né Elisabetta Canalis né Rigo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le prime foto insieme sono state accolte con cautela: molti osservano che le immagini rimangono nel confine sottile tra amicizia e qualcosa di più. Ma l’andamento dei fatti sembra muoversi verso una maggiore trasparenza. Elisabetta Canalis alterna da tempo la vita tra Los Angeles e l’Italia.

Oltre all’attività sui social e alle collaborazioni nel mondo della moda, resta una delle figure più amate dello showbiz italiano. Negli ultimi mesi ha mostrato grande dinamismo tra impegni professionali e apparizioni pubbliche.