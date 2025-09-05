Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, la tensione tra Yildiz e Kemal raggiungerà un punto critico quando lui, incapace di reprimere la gelosia, tenterà di avvicinarsi a lei. Proprio in quell’istante irromperà Lila, sorprendendo i due insieme e lasciando Yildiz senza una scusa credibile.

Kemal sposa Zehra per vendicarsi di Yildiz

A breve, il pubblico di Canale 5 assisterà al matrimonio tra Kemal e Zehra. Non sarà dettato dal sentimento, almeno non da parte di Kemal, visto che vorrà solamente vendicarsi di Yildiz. Lei l'ha rifiutato per stare con Halit e Kemal sposerà la persona che forse sta più antipatica a Yildiz, almeno all'interno della famiglia Argun.

Yildiz e Kemal costretti alla convivenza nella villa di Halit

Yildiz non tollererà tanto questo matrimonio, ma la ciliegina sulla torta arriverà quando Zehra chiederà al padre se per un periodo di tempo possono trasferirsi nella sua villa, visto che stanno facendo dei lavori di ristrutturazione a casa loro. Halit sarà contento di avere la figlia a casa, non si potrà dire la stessa cosa di Yildiz, visto che, più volte, li spingerà a soggiornare in albergo, ma non ci sarà nulla da fare.

La gelosia di Kemal per i messaggi di Yildiz con il personal trainer

Il contatto quotidiano tra Kemal e Yildiz spingerà lui a essere sempre più geloso di lei, soprattutto quando si renderà conto che la ragazza è solita a scambiarsi messaggi con il suo nuovo personal trainer.

Lei glielo farà quasi apposta a messaggiare proprio davanti a lui e Kemal inizierà a ossessionarsi a questa storia, al punto che una sera deciderà di parlarle apertamente di ciò che sente.

Troverà Yildiz da sola in salotto e si sincererà che non ci sia nessuno a disturbarli: Zehra ha il raffreddore, quindi si troverà a letto in camera, mentre Lila sarà nella sua stanza. In casa non ci saranno Halit ed Erim, entrambi a Londra per il trasferimento di quest'ultimo.

Lila sorprende Yildiz e Kemal insieme

Senza usare mezzi termini, Kemal le farà capire di essere geloso di questo "rapporto speciale" che ha instaurato con il personal trainer, ma ad Yildiz non interesserà: "Hai scelto tu di sposare Zehra, quindi cerca di essere felice".

Yildiz andrà in camera sua e, visto che Halit non è presente in casa, Kemal la seguirà. Yildiz farà di tutto per mandarlo via, chiedendogli di starle lontana, anche perché tra loro non ci potrà essere niente. Solo che Kemal si farà prendere dal momento e, a un certo punto, inizierà ad accarezzare Yildiz, arrivando quasi ad abbracciarlo. Proprio in quel momento, senza bussare, irromperà nella stanza Lila, che coglierà i due sul fatto. Quale scusa userà Yildiz per farle credere che nulla è come sembra?